فوائد بذور الشمر للأطفال لا تتخيليها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 نوفمبر 2020 04:40 مساءً - جدول المحتوى

1.متى يمكن للأطفال تناول بذور الشمر؟

2.القيمة الغذائية لبذور الشمر

3.الاستخدامات الممكنة لبذور الشمر للأطفال

4.الاحتياطات الواجب اتخاذها عند إطعام بذور الشمر للأطفال

5.وصفات بذور الشمر للأطفال

فوائد بذور الشمر للأطفال، الشمر (Foeniculum vulgare) نبات طبي عطري من عائلة الجزر . جميع أجزائه، مثل الأوراق، والبصيلات، وأوراق الشجر، لها استخدامات متميزة. ومع ذلك، فإن بذور الشمر، على وجه الخصوص، تشتهر بخصائصها الفريدة في الطهي والطب ،لعدة قرون، تم استخدامها لعلاج الأمراض المختلفة المتعلقة بالجهاز الهضمي والتناسلي والجهاز التنفسي. يفكر الآباء في إضافة بذور الشمر إلى النظام الغذائي لأطفالهم بسبب قدرة البذور على تعزيز الهضم وتحسين الصحة ومكافحة الالتهابات ،تخبرك الدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل عن فوائد بذور الشمر، وسلامتها للأطفال، والفوائد الصحية المحتملة، وطرق إضافة بذور الشمر في وصفات لطفلك.

1.متى يمكن للأطفال تناول بذور الشمر؟

بذور الشمر

لا يوجد عمر محدد لإدخال بذور الشمر، يمكن إدخال الخضر المتعلقة بالشمر، مثل الجزر، في سن ستة أشهر، يمكنك إدخال بذور الشمر كمواد منكهة للأطفال في سن ستة أشهر، الذين يستهلكون مواد صلبة أخرى مختلفة ،يمكنك إعطاء ملعقة صغيرة أو اثنتين من ماء الشمر للأطفال. سوف يساعد الرضيع على التكيف مع طعم الشمر وقابليته للهضم. أضيفي مسحوق الشمر تدريجيًا إلى وصفات مختلفة، مثل العصيدة والحبوب والشوربات واليخنات. مسحوق الشمر يعزز نكهة الوجبة.

يمكنك أيضًا إطعام الأطفال من حين لآخر شاي الشمر، يمكن للأطفال الصغار تناول ملعقة كبيرة من شاي الشمر بعد الوجبات أو قبلها. قد يتمكن الأطفال الأكبر سنًا والأطفال الصغار من تناول نصف كوب من شاي الشمر موزعة على حصص متعددة في اليوم. يعتبر إعطاء الشمر للأطفال أمرًا آمنًا طالما يتم التحكم في الكمية. استشيري طبيب الأطفال لمعرفة كمية شاي الشمر التي يمكنك تقديمها لطفلك.

2.القيمة الغذائية لبذور الشمر

علاج الأمساك

إلى جانب إضافة النكهة والرائحة إلى الوجبة، يمكن أن توفر بذور الشمر أيضًا مغذيات واسعة النطاق مثل الفيتامينات A و C و B6 والنياسين والريبوفلافين والثيامين والزنك والصوديوم والفوسفور والبروتينات والمواد الكيميائية النباتية.

الفوائد الغذائية التي توفرها بذور الشمر واسعة جدًا. يتكون 100 جرام فقط من الشمر من توزيع المواد الغذائية التالية

العناصر الغذائية كمية

فيتامين أ 136 وحدة دولية

فيتامين ب 6 0.5 مجم

النياسين 6 مجم

الريبوفلافين 0.35 مجم

الثيامين 0.4 مجم

فيتامين سي 21.5 مجم

الزنك 3.5 مجم

صوديوم 87 مجم

البوتاسيوم 1.7 جرام

الفوسفور 490 مجم

المغنيسيوم 390 مجم

حديد 18.5 مجم

الكالسيوم 1.2 جرام

الأساسية 40 جرام

الكربوهيدرات 52 جرام

الدهون 15 جرام

البروتينات 16 جرام

طاقة 346 سعر حراري

ماء 9 جرام

3.الاستخدامات الممكنة لبذور الشمر للأطفال

فوائد بذور الشمر

تحتوي بذور الشمر على مركبات نشطة بيولوجيًا، والتي قد تقدم بعض الفوائد الصحية طويلة الأجل، فيما يلي بعض الفوائد البارزة لبذور الشمر للأطفال.

دعم الهضم : يمكن لمياه بذور الشمر والشاي والزيوت الأساسية أن تعزز حركة المعدة، وتحسن عملية الهضم، وتعزز الشهية الصحية، يستخدم استهلاك ماء الشمر أو الشاي كعلاج عشبي لعلاج عسر الهضم والانتفاخ والضرطة وانتفاخ المعدة عند الأطفال. التأثيرات فورية وفعالة للغاية.

تساعد في محاربة الإمساك: تشتهر بذور الشمر بعلاج الإمساك عن طريق تعزيز حركة المعدة، ماء بذور الشمر والشاي من العلاجات الشائعة لتخفيف الإمساك في الطب التقليدي والبديل.

تخفيف أعراض المغص: أظهر مستحلب زيت بذور الشمر فعاليته في الحد من أعراض المغص عند الأطفال، ومع ذلك، قد يحتوي زيت الشمر على بعض المركبات، مثل الإستراغول، غير المناسب لصحة الطفل.

استشيري الطبيب قبل تقديم زيت الشمر للطفل. في مثل هذه الحالة، يمكن أن يكون ماء الشمر فعالًا جدًا في تقليل التشنجات المؤلمة لدى الطفل.

قد تخفف السعال: تستخدم المياه الدافئة الشمر والشاي العلاجات المنزلية لإدارة أعراض أمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال والتهاب الشعب الهوائية . Anethole و fenchone عبارة عن مركبات ذات خصائص طاردة للبلغم توجد في زيت الشمر.

الصحة العامة: أشارت الدراسات إلى أن بذور الشمر لها تأثيرات مضادة للجراثيم، ومضادة للميكروبات، ومضادة للفطريات، ومضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة، وآثار كبدية يمكن أن تفيد الصحة على المدى الطويل.

استشيري طبيب الأطفال قبل استخدام بذور الشمر لأي أغراض علاجية أو طبية.

.الاحتياطات الواجب اتخاذها عند إطعام بذور الشمر للأطفال

الشمر للرضع

فيما يلي بعض النصائح التي يجب اتباعها أثناء إطعام الشمر للرضع والأطفال الصغار.

قومي بشراء بذور الشمر العضوية ومسحوق الشمر من متجر مرموق.

لا تطعمي بذور الشمر الكاملة للأطفال لأنها قد تسبب الاختناق. بدلاً من ذلك، استخدمي بذور الشمر المطحونة في المهروس والعصائر.

إذا أظهر الطفل حساسية أو عدم تحمل بعد تناول الشمر بأي شكل، فتوقفي عن إطعامه.

حساسية بذور الشمر نادرة ولكنها ممكنة. تشمل أعراض الحساسية خلايا النحل وتورم الفم والحكة وآلام البطن والقيء والإسهال. قد تظهر هذه الأعراض مباشرة بعد تناول الشمر أو لمسه. ومن ثم ابدئي بكمية صغيرة وانتظري يومين للتحقق من أي علامات للحساسية.

إذا كان لدى الطفل تاريخ عائلي من الحساسية تجاه بعض حبوب اللقاح والأطعمة (البقدونس والجزر والكرفس والجزر الأبيض وما إلى ذلك)، فاستشيري الطبيب قبل تقديم الشمر.

يمكن أن تتفاعل بذور الشمر مع العديد من الأدوية، مثل المضادات الحيوية، استشيري طبيب الأطفال حول استخدام بذور الشمر إذا كان طفلك يتناول أي أدوية.

أثناء تحضير ماء الشمر أو الشاي، توخي الحذر حتى تغلي على نار منخفضة وتدريجيًا لتجنب تبخر مضادات الأكسدة.

5.وصفات بذور الشمر للأطفال

وصفات الشمر

فيما يلي بعض وصفات بذور الشمر سهلة الاستهلاك للأطفال الرضع والأطفال الصغار.

1. ماء الشمر

سوف نحتاج إلى :

1 كوب ماء شرب نظيف

1 ملعقة صغيرة بذور شمر

كيف؟:

نقع ملعقة صغيرة من بذور الشمر في كوب من الماء طوال الليل.

في اليوم التالي، صفي الماء في وعاء وأطعمي الطفل ملعقة صغيرة أو حسب توجيهات طبيب الأطفال. لا تقدمي أكثر من ملعقة كبيرة في اليوم للأطفال الأصغر سنًا.

2. شاي الشمر

سوف نحتاج إلى:

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة بذور شمر (مطحون)

كيف؟:

اغلي الماء في قدر على نار متوسطة وأضيفي بذور الشمر.

أطفئي اللهب وقومي بتغطية المقلاة. اتركي البذور تنقع في الماء لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

صفي الشاي في كوب واتركيه يبرد وأطعميه لطفلك.

بالنسبة للأطفال الصغار، يمكنك تقديم مسحوق بذور الشمر عن طريق إضافته إلى الحليب ومنتجات الألبان الأخرى، مثل الزبادي.

تعتبر بذور الشمر من التوابل العطرية اللذيذة مع العديد من الفوائد الصحية طويلة الأجل. يمكن أن يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي. يمكنك إطعامه لطفلك في أشكال مناسبة لعمره؛ يضاف ماء بذور الشمر ومسحوق بذور الشمر في وصفات مختلفة لتعزيز مذاقها