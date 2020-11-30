قفزة بوفيات كورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الاثنين، تسجيل قفزة في أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت ليبيا تسجيل 17 وفاة، و379 إصابة جديدة، وشفاء 552 حالة، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 136 إصابة و345 حالة شفاء، و6 حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 82 ألفًا و809 أشخاص، بينهم 27 ألفًا و808 حالات نشطة، ووفاة 1183 شخصا.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.