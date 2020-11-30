السودان يسجل 223 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السودانية، الإثنين، تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) و6 وفيات و33 حالة شفاء.

وأكدت الوزارة أنَّ العدد الكلي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 17627 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 1241 وحالات التعافي إلى 10208.

وقررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان تشديد الإجراءات والاحترازات الصحية بالمؤسسات الحكومية والخاصة وتخفيض عدد الموظفين في المصالح بنسبة 50% إلى 70% بما لا يعطل سير العمل الضروري.

وأكدت اللجنة ضرورة إيقاف الدراسة بالفصول النهائية لحين وضع تصور جديد لاستئنافها.

وأعلن عدد من الجامعات تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى منها جامعة الخرطوم والسودان للعلوم والتكنولوجيا، بعد إصابة عدد من الأساتذة والطلاب والعاملين بتلك الجامعات.