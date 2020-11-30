شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كوفاكسين الهندى سيكون متاحا للعالم بأكثر من 100 مليون جرعة سنويا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند، عن أخر تطورات اللقاح الهندى الجديد لفيروس كورونا، معلنا عن تطوير ثلاثة لقاحات تستهدف التحصين من الإصابة بالفيروس، طبقا لما ورد في موقع zeenews.
و أوضح رئيس وزراء الهند، في تصريحات صحفية، عن بدء المرحلة الثالثة لثلاثة لقاحات تقوم الهند بتطويرها، متوقعا انتهاء إنتاجها في فبراير 2021، حيث تهدف الهند إلى الانتهاء في إنتاج اللقاح ودعم بقية الدول حول العالم في حربها ضد الفيروس .
وكشف أن اللقاح Zydus Cadila، من المقرر أن يتم الانتهاء من تجربة اللقاح بحلول مارس القادم، حيث سيتم انتاج نحو 100 مليون جرعة منه سنويا، بينما مازال لقاح فوكاسين الذى يتم تطويرها بواسطة Bharat Biotech بالتعاون مع المجلس الهندي للبحوث الطبية في تجارب المرحلة الثالثة.
ويعتبر لقاح كوفاكسين COVAXIN أول لقاح محلي في الهند ضد فيروس كورونا الذي طورته شركة Bharat Biotech بالشراكة مع ICMR .
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