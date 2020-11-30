شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية:إعلان أبوجا تعهد بخفض وفيات الملاريا في القارة بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدعو منظمة الصحة العالمية (WHO) البلدان وشركاء الصحة العالمية إلى تكثيف مكافحة الملاريا، وهو مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه ويستمر في إزهاق أرواح مئات الآلاف من الأشخاص كل عام، هناك حاجة إلى استهداف أفضل للتدخلات والأدوات الجديدة وزيادة التمويل لتغيير المسار العالمي للمرض والوصول إلى الأهداف المتفق عليها دوليًا، وذلك وفقا لبيان للمنظمة اليوم.

وفقًا لأحدث تقريرعن الملاريا في العالم لمنظمة الصحة العالمية، يستمر التقدم في مكافحة الملاريا في التراجع، لا سيما في البلدان ذات العبء الثقيل في إفريقيا، تقوض الثغرات في الوصول إلى أدوات إنقاذ الحياة الجهود العالمية للحد من المرض، ومن المتوقع أن يؤدي وباء فيروس كورونا إلى انتكاسة المعركة أكثر.

وقال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسوس مديرعام منظمة الصحة العالمية، "لقد حان الوقت للقادة في جميع أنحاء أفريقيا، والعالم، للارتقاء مرة أخرى إلى مواجهة تحدي الملاريا، تمامًا كما فعلوا عندما وضعوا الأساس للتقدم المحرز منذ بداية هذا القرن من خلال العمل المشترك والالتزام بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، يمكننا تحقيق رؤيتنا المشتركة لعالم خالٍ من الملاريا."

في عام 2000 ، وقع القادة الأفارقة إعلان أبوجا التاريخي تعهدوا بخفض وفيات الملاريا في القارة بنسبة 50% على مدى 10 سنوات، أدى الالتزام السياسي القوي، إلى جانب الابتكارات في الأدوات الجديدة والزيادة الحادة في التمويل، إلى فترة غير مسبوقة من النجاح في مكافحة الملاريا على الصعيد العالمي، وبحسب التقرير، تم تفادي 1.5 مليار حالة إصابة بالملاريا و 7.6 مليون حالة وفاة منذ عام 2000.

في عام 2019 ، بلغ العدد الإجمالي لحالات الملاريا في العالم 229 مليون حالة، وهو تقدير سنوي ظل دون تغيير فعليًا خلال السنوات الأربع الماضية، أودى المرض بحياة حوالي 409 ألف شخص في عام 2019 مقارنة بـ 411 ألف في عام 2018. كما في السنوات الماضية، تحمل الإقليم الأفريقي أكثر من 90% من عبء المرض الإجمالي، منذ عام 2000، خفضت المنطقة عدد الوفيات بسبب الملاريا بنسبة 44%، من 680 ألف إلى 384 ألف سنويًا، ومع ذلك، فقد تباطأ التقدم في السنوات الأخيرة، لا سيما في البلدان ذات العبء الثقيل للمرض. يشكل نقص التمويل على المستويين الدولي والمحلي تهديدًا كبيرًا للمكاسب المستقبلية، في عام 2019 ، بلغ إجمالي التمويل 3 مليارات دولار أمريكي مقابل الهدف العالمي البالغ 5.6 مليار دولار أمريكي، أدى نقص التمويل إلى ثغرات خطيرة في الوصول إلى أدوات مكافحة الملاريا المثبتة.

وكانت قد حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من أن الوفيات الناجمة عن الملاريا بسبب الاضطرابات أثناء تفشي وباء فيروس كورونا للخدمات المصممة للتصدي للمرض الذي ينقله البعوض ستتجاوز بكثير الوفيات الناجمة عن كورونا في أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.

قالت منظمة الصحة العالمية، في أحدث تقرير لها عن الملاريا في العالم، إن أكثر من 409 ألف شخص على مستوى العالم معظمهم من الأطفال في أفقر مناطق إفريقيا لقوا حتفهم بسبب الملاريا العام الماضي، ومن المؤكد تقريبًا أن فيروس كورونا سيرفع هذا العدد في عام 2020.

وأضاف، "تقديراتنا هي أنه اعتمادًا على مستوى تعطل الخدمة بسبب فيروس كورونا يمكن أن يكون هناك زيادة في عدد الوفيات بسبب الملاريا فيما بين 20 ألف و100 ألف في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، معظمهم من الأطفال الصغار.

وقال بيدرو السونسو، مدير برنامج الملاريا بمنظمة الصحة العالمية، للصحفيين، من المحتمل جدًا أن تكون الوفيات الزائدة بسبب الملاريا أكبر من وفيات كورونا."

وأكد تقرير منظمة الصحة العالمية، وجود 229 مليون حالة إصابة بالملاريا على مستوى العالم في عام 2019، مضيفا إنه على الرغم من التحديات غير المسبوقة لوباء فيروس كورونا، فقد كافحت العديد من الدول حول العالم بشدة ووقفت على خط مكافحة المرض.

وأضاف التقرير أن "النجاح طويل الأمد في الوصول إلى عالم خال من الملاريا غير مؤكد، كافحت بعض البلدان الأفريقية الأكثر تضررًا من الملاريا لإحراز تقدم كبير منذ عام 2016.

بسبب استمرار انتقال الملاريا عن طريق البعوض في أجزاء كثيرة من العالم، فإن نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بالمرض، ولا يزال يتسبب في وفاة طفل كل دقيقتين، على الرغم من ذلك، فقد تم تحويل تركيز التمويل والاهتمام العالميين، مما جعل وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها أكثر احتمالا.

وقال بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، إن نتائج تقرير منظمة الصحة العالمية "جاءت في وقتها المناسب للغاية".

وصرح للصحفيين في The NewYork Times قائلاً: فإننا لا نولي اهتمامًا كبيرًا لمرض لا يزال يقتل أكثر من 400 ألف شخص كل عام ، معظمهم من الأطفال".