شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا تحمى من الإصابة بسرطان الثدى.. اعرف أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا تحمى من الإصابة من سرطان الثدى عند السيدات، موضحة منشور لها اليوم الإثنين، أن الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تقوم بتوقيع الكشف الطبى على جميع السيدات فوق سن 18 سنة مجانا. وتابعت: الحالات المشتبه فى إصابتها بأورام الثدى تخضع للفحص بأحد الأجهزة ويتم علاجها مجانا وفق أحدث البرتوكولات العلاجية العالمية . ويتم العمل بالمبادرة من خلال 3593 وحدة صحية ومركز على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 112 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتى تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمى للمبادرة، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

كانت هذه تفاصيل خبر ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا تحمى من الإصابة بسرطان الثدى.. اعرف أكثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.