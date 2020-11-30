شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تتقدم بطلب الموافقة لطرح لقاح كورونا "كوفشليد"خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أدار بوناولا Adar Poonawala الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم في الهند (SII) إنه في طور التقدم بطلب للحصول على ترخيص استخدام طارئ لمرشح لقاح كورونا التابع لشركة AstraZeneca-Oxford في الهند "كوفشيلد" في الأسبوعين المقبلين، وذلك وفقا لما ذكره موقع .TimesNowNews

وأضاف، الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم في الهند، "ناقشنا الخطة وخطة التنفيذ التي ستحدث فقط بعد ترخيص الاستخدام الطارئ الذي يتم منحه بناءً على البيانات التي يجب تقديمها، نحن بصدد تقديم ذلك رسميًا إلى مراقب الأدوية في الهند، موضحا أن طلب الحصول على اذن طارئ سيكون خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف أنه سيتم توزيع اللقاح مبدئيًا في الهند، ثم ستنظر الشركة في دول مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، التي توجد بشكل أساسي في إفريقيا.

يجري معهد مصل الهند (SII) تجارب سريرية لمرشح لقاح كورونا التابع لشركة استرازينيكا AstraZeneca-Oxford في الهند.

أكد بوناولا، "الجميع في جميع أنحاء العالم يعتمدون الآن ويتطلعون إلى طرح اللقاحات بكميات كبيرة وبأسعار معقولة من الهند، حيث يعلم الجميع بالفعل أن أكثر من 50 إلى 60 % من جميع اللقاحات مصنوعة في الهند."

عندما بدأ وباء كورونا، سرعان ما أدرك الباحثون والمهنيون الطبيون قدرته على الانتشار، وقد أدى ذلك أيضًا إلى إدراك الحاجة إلى لقاح للوقاية من العدوى الفيروسية والأعراض والمضاعفات التي تسببها، يعمل الباحثون وصناع الأدوية بلا كلل منذ شهور لإيجاد لقاح فعال وآمن ضد فيروس كورونا، بينما كان العالم بأسره يحاول إيجاد طرق للتصدي للوباء، برزت الهند كواحدة من البلدان المهمة في السباق لتطوير اللقاحات.

وقال الموقع، أن هناك 3 من اللقاحات الأكثر شيوعًا التي يتم اختبارها وتطويرها في البلاد تشمل لقاح كوفشيلد Covishield الذى يطوره معهد سيروم بالهند، وهو لقاح استرازينيكا، ولقاح كوفاكسين Covaxin من شركة بهارات و Bharat Biotech's ، ولقاح Zydus Cadila's ZyCoV-D. ، وقد قام رئيس الوزراء ناريندرا مودي لزيارة شركات الأدوية الثلاثة من أجل تقييم التقدم المحرز في تطوير لقاح لفيروس كورونا، حيث تواصل البلاد محاربة حالات العدوى المتزايدة من الوباء.