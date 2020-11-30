شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورية أصيبت بكورونا أثناء الحمل تنجب طفلا يحمل أجساما مضادة للفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنجبت سنغافورية أصيبت بفيروس كورونا المستجد خلال فترة الحمل، طفلا تبين أنه يحمل أجساما مضادة لمرض فيروس كورونا المستجد، ووفقا لصحيفة "ستريتس تايمز" المحلية، تم تشخيص إصابة سيلين نج تشين، البالغة من العمر 31 عامًا، بفيروس كورونا المستجد، عندما كانت حاملاً في الأسبوع العاشر في مارس الماضي.





وبحسب الصحيفة، اكتشفت سيلين إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد عودتها من رحلة إلى أوروبا في الربيع الماضي، وفي نوفمبر، أنجبت سيلين طفلا أظهرت التحاليل وجود أجسامًا مضادة لمرض فيروس كورونا المستجد، وقالت المرأة : "إنه أمر مثير للاهتمام للغاية. قال طبيب الأطفال إن الأجسام المضادة لفيروس كورونا التي كانت موجودة لدي الأم اختفت، لكن طفلها يحمل هذه الأجسام. وبرأي الاطباء أن الأجسام المضادة قد انتقلت إلى الجنين أثناء الحمل"، وفقا لـ"سبوتنيك".

ومن جانبها أوضحت كبيرة المتخصصين في الأمراض المعدية بوزارة الصحة الروسية، آنا سيماكوفا، أن انتقال عدوى فيروس كورونا من الأم إلى الطفل لم يتم إثباته بعد، وفي المقابل، تنتقل الأجسام المضادة من الأم إلى طفلها وتبقى لمدة تصل إلى عام كامل، وأعلنت وزارة الصحة السنغافورية، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 58 ألفا و213 حالة بعد تسجيل ثماني إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، أمس الأحد، أن الإصابات الجديدة تضمنت سبع حالات وافدة من الخارج تم اكتشافهم في الحجر الصحي عند وصولهم وحالة من المجتمع المحلي، ولم تُسجل أيضا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 28 وفاة بينما تعافى 58 ألفا و119 حالة.