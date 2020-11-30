شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب مارادونا: كان مدمنا للكحول و المخدرات و يرفض الانصياع لنصائح الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ليوبولدو لوكوي الطبيب المعالج لدييجو ارماندو مارادونا اسطورة المنتخب الأرجنتيني ونادى نابولي الإيطالي إن لاعب كرة القدم كان يعاني من مشاكل في تناول الحبوب، والنبيذ، مضيفًا: "لقد عاقب نفسه بطريقة لن أسمح بها، ليس كطبيب بل كصديق".

مضيفا: انه تعرض للصدمة عندما أقتحمت الشرطة غرفته في المستشفى التي يعمل بها،واتهمته بالقتل الإهمال والقتل الخطأ، بعد وفاة الأسطورة الراحل ليلة الأربعاء الماضية داخل منزله.

قالت صحيفة ذا صن البريطانيةTheSun في تقرير لها اليوم، احتج طبيب مارادونا Maradona الشخصي وأعلن براءته ، مضيفا بإنه أصبح "كبش فداء" بعد أن داهمت الشرطة منزله اليوم.

قال ليوبولدو لوك إنه "صُدم" من التحقيق معه بشأن الإهمال المزعوم وسط تقارير عن معاملة وفاة اللاعب على أنها قتل غير متعمد.

طبيب ماردونا يبكى

ومع ذلك، أبلغت اثنتان من بناته دلما وجيانينا، الشرطة أمس أنهما يشتبهان في أن الدواء الذي أعطاه الطبيب لوالدهما لم يكن مناسبًا.

بعد 40 دقيقة من البحث في منزله، قال الدكتور لوك إنه "بذل قصارى جهده" من أجل "صديقه"، بينما كشف أن مارادونا كان يكافح مشاكل الإدمان عندما مات.



طبيب مارادونا يبكى

قال والدموع تنهمر على وجهه: "لقد صُدمت عندما وصلت الشرطة إلى باب منزلي، سأتعاون بشكل كامل.

وأضاف "أعرف ما فعلته وما فعلته كان لصالح مارادونا حتى اللحظة الأخيرة، لقد فعلت ما بوسعي، مضيفا أشعر بالفزع لأن صديقي مات، أنا لا ألوم نفسي على أي شيء، ما يحدث غير عادل للغاية."

وأكد الطبيب المذهول، إنه "لم يرى بنات دييجو مارادونا كثيرا " بينما كان يصر على أن "أشقائه وأبناء أخيه يعشقونني"،مضيفا، وهو يوجه ضربة إلى تحقيق الشرطة: "شخص ما يحاول العثور على كبش فداء هنا عندما لا أرى أحدًا في أي مكان، مضيفا "لقد بذلنا قصارى جهدنا مع دييجو."



اخر صور لمارادونا

وأكد إن مارادونا، الذي خضع لعملية جراحية في الدماغ في وقت سابق من هذا الشهر، بدا "حزينا جدا" في الأيام التي سبقت وفاته.

نعش مارادونا

ووصف النجم بأنه "صعب"، وقال: "لا يمكنك فعل أي شيء إذا لم يكن دييجو يريد ذلك، مضيفا كان يكره الأطباء، والأطباء النفسيين، كان الأمر مختلفًا معي لأنني كنت صادقًا معه، كان صديقي".



مشجعى مارادونا

وأوضح الدكتور لوكي، إن صانع ألعاب برشلونة ونابولي السابق كان يجب أن يذهب لإعادة التأهيل، مضيفا: "إذا كنت مسؤولاً عن أي شيء عندما يتعلق الأمر بدييجو، فقد كنت أحبه وأحسن حياته".



مارادونا

قاد مارادونا الأرجنتين إلى نهائيات كأس العالم متتالية عامي 1986و 1990، وفاز بالمركز الأول، في مسيرة متألقة مليئة بالجدل بما في ذلك إدمان المخدرات، والتورط مع المافيا الإيطالية، كما تم طرده من كأس العالم 1994 بسبب تعاطيه عقاقير تحسين الأداء.



مارادونا مع طبيبه

بدأت عمليات البحث في ممتلكات الطبيب ليوبولدو لوكوي هذا الصباح بعد 4 أيام من وفاة الرجل البالغ من العمر 60 عامًا.

وقالت الصحيفة، يحاول البعض إثبات ما إذا كان أسطورة كرة القدم ضحية لإهمال الطبي، فقد أعقب التحول الدراماتيكي في تحقيق الوفاة التقارير التي ظهرت بين عشية وضحاها أن دييجو تجدف مع لوك في الأيام التي سبقت إصابته بأزمة قلبية، وبثت محطات التلفزيون المحلية صورا لدخول الشرطة إلى عيادة لوك.

ذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية، أن لوكي يمكن استجوابه باعتباره "عفريتًا"، أي شخص يخضع لتحقيق رسمي للاشتباه في احتمالية سوء الممارسة أو الإهمال، وليس مجرد شاهد، ليس هناك ما يشير في هذه المرحلة إلى أنه سيتم اتهامه بأية جريمة في هذه المرحلة من التحقيق.

وطالب محامي مارادونا "ماتياس مورلا" الأسبوع الماضي، بإجراء تحقيق على مستوى عال في الاستجابة الطارئة لوفاة لاعب كرة القدم المتقاعد.

قال ماتياس مورلا، إن أول سيارة إسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول إلى منزل النجم المستأجر شمال بوينس آيرس، ووصف التأخير بأنه "حماقة جنائية".

كما اشتكى مورلا من أن مارادونا لم يتلق أي فحوصات طبية خلال 12 ساعة قبل وفاته، ويبدو أنه يضغط على لوكي، تم تصوير لاعب كرة القدم الأرجنتيني الأسطوري مع طبيبه بعد خضوعه لعملية جراحية في الدماغ، قبل أسبوعين فقط من تعرضه لسكتة قلبية قاتلة.

بالأمس، اتضح أن ممرضة مارادونا اعترفت بأنها كذبت بشأن إجراء فحص له في الصباح الباكر، أضاف الاعتراف المثير مزيدًا من الغموض إلى الظروف المحيطة بوفاته المفاجئة.

أشارت التقارير الأولية، إلى أن ابن أخ يبلغ من العمر 24 عامًا كان يعيش معه، كان آخر من رآه على قيد الحياة على الإفطار يوم وفاته.

وقيل إنه قال لقريبه: "أنا لست على ما يرام" قبل أن يعود إلى الفراش ويموت أثناء نومه قبل إبلاغ المحققين أنه لم ينهض يوم الأربعاء.

توفي مارادونا الفائز بكأس العالم (60 عاما)، إثر أزمة قلبية في منزله في بوينس آيرس، الأربعاء، بعد فترة من اعتلال صحته.

لعب مارادونا مع أرجنتينوس، جونيورز، وبوكا جونيورز، وبرشلونة، ونابولي، وإشبيلية، ونيويلز أولد بويز، خلال مسيرته اللامعة، وسجل 34 هدفا في 91 مباراة مع الأرجنتين قبل اعتزاله كرة القدم عام 1997.