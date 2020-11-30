شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تمارين سهلة لتقوية الظهر والجزء العلوي من جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجاهل كثير من الناس أثناء برنامج الحفاظ على اللياقة البدنية وفقدان الوزن بعض المناطق في الجسم مثل: الجزء العلوي من الظهر، ويظل تركيزنا على الأجزاء التي يمكننا رؤيتها ومراقبتها مثل البطن والفخذين والأرداف، في هذا التقرير نقدم 5 تمارين سهلة لتقوية الجزء العلوي من الجسم والظهر، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".





حمل الأثقال "دمبل" بذراع واحد

هذا التمرين سوف يساعدك على تقوية الجزء العلوي من جسمك، ولإجراء هذا التمرين، كما في الصورة، قف مع مباعدة قدميك وامسك الدمبلز بيد واحدة، مع وضع ذراعك على جانبك.

أثني ركبتيك وحرك الساقين للخلف ولاحظ أن ظهرك في محاذاة الأرض.

اسحب الوزن ببطء نحو صدرك عن طريق ثني كوعك الأيسر بشكل مستقيم نحو الأعلى وكرر التمرين على الجانب الآخر.





تمرين سحب الأوزان Dumbbell bent over row

الخطوة 1: قف مع مباعدة قدميك مع وضع "الوزن" الدمبل في كلتا يديك.

الخطوة 2: اجلب ساقيك للأمام اثنِ ركبتيك قليلًا حتى لا يكون ظهرك موازيًا للأرض كما في الصورة

الخطوة 3: اسحب الأوزان باتجاه صدرك مع قرب مرفقيك من الجسم.

الخطوة 4: أنزل الأوزان ببطء وكرر نفس الشيء.

تمرين رفع الذراع الجانبي

الخطوة 1: مع مباعدة قدميك بعرض الورك ، أمسك الدمبلز في كل يد مع وضع ذراعيك على جانبي ساقيك ، وراحتا الراحتان في الداخل.

الخطوة 2: ببطء وثبات، ارفع ذراعيك حتى يتماشى مع كتفيك.

الخطوة 4: بعد ذلك، أنزل ذراعيك ببطء إلى الوضع الأولي.