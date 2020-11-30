شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته حول سرطان البنكرياس وأعراضه وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان البنكرياس هو أحد أنواع السرطان العدوانية التي تتطور من خلايا الجهاز الهضمي وبالتحديد البنكرياس وهو جزء من الجهاز الهضمي يقع خلف المعدة في الجزء العلوي من البطن ويفرز العصارات الهضمية ويفرز الأنسولين الذي يتحكم في نسبة السكر في الدم، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على كل المعلومات اللازمة عن سرطان البنكرياس، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".





س: ما هو سرطان البنكرياس؟

يتكون جسم الإنسان من تريليونات من الخلايا كل يوم تحتاج مليارات الخلايا إلى الاستبدال يتم تنظيم العملية التي تنقسم فيها الخلية وتستبدل خلية أخرى بإحكام من حين لآخر تحدث أخطاء في هذه العملية، مما يؤثر على شفرتنا الجينية وتسمى هذه الطفرات هذا يؤدي إلى انقسام الخلايا غير المنضبط أو غير المنظم وهذا يسبب السرطان.

تؤدي الخلايا السرطانية إلى أورام تنمو بسرعة وتنتشر إلى أعضاء أخرى. ومن بين السرطانات التي تصيب أعضاء البطن، يعتبر سرطان البنكرياس مميتًا بشكل خاص تبلغ نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات لجميع مراحل المرض بعد التشخيص 6 ٪ فقط. وتنشأ غالبية سرطانات البنكرياس من الخلايا المبطنة للقنوات التي تنقل العصارات الهضمية وتسمى الأورام السرطانية الغدية. على الرغم من كل التطورات الحديثة في علاج السرطانات الأخرى، فإن البقاء على قيد الحياة بعد تشخيص سرطان البنكرياس لم يتحسن بشكل ملحوظ خلال العقود القليلة الماضية.

س: ما هي أعراض سرطان البنكرياس؟

الأعراض غير محددة وتشمل آلام الجزء العلوي من البطن أو الظهر، فقدان الشهية، انقاص الوزن، مشاكل في الجهاز الهضمي، واليرقان أو اصفرار العينين ونظرًا لأن الأعراض غير محددة ، فغالبًا ما يحدث تأخير قبل إجراء التشخيص.

س: ما هي الفحوصات المطلوبة لتشخيص سرطان البنكرياس؟

يصعب تشخيص سرطان البنكرياس لأنه يقع في أعماق الجزء العلوي من البطن تشمل الاختبارات أثناء التدريج عادةً اختبارات الدم والموجات فوق الصوتية وتتطلب في كثير من الأحيان إجراء فحص بالأشعة المقطعية للبطن.

قد تكون هناك حاجة إلى اختبارات أخرى مثل علامات الورم والتصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية بالمنظار لمزيد من التقييم.

س: ما هي خيارات علاج سرطان البنكرياس؟

الجراحة هي الخيار العلاجي الوحيد الذي يمكن أن يوفر فرصة للشفاء يمكن إجراؤها فقط طالما أن السرطان محصور في البنكرياس دون أن ينتشر إلى الأعضاء الأخرى.

يُطلق على الإجراء الجراحي المطلوب عادةً إجراء Whipple وهي عملية جراحية معقدة نظرًا للعدد الكبير من الهياكل الحرجة بالقرب من البنكرياس.

وتشمل خيارات العلاج الأخرى العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي. في بعض الأحيان يتم إعطاؤه قبل الجراحة لتحسين فرص إزالة الورم إذا كان في مرحلة حدية.

وفي الحالات التي يكون فيها الورم قد انتشر أو انتشر إلى أعضاء أخرى، سيتم إعطاء العلاج الملطّف الذي يشمل مسكنات الألم واستخدام الدعامات التنظيرية لتقليل اليرقان.

س: ما هي عوامل الخطر للإصابة بسرطان البنكرياس؟

ترتبط عوامل خطر معينة بزيادة فرصة الإصابة بسرطان البنكرياس وتشمل هذه التدخين، وتعاطي الكحول، والسمنة، والعمر الأكبر من 40 إلى 50 عامًا ، ومرض السكري ، والتهاب البنكرياس المزمن، وبعض الأدوية ، والتاريخ العائلي والنظام الغذائي الدهني.

وتتضمن التدابير الوقائية، الإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي، وخفض الوزن والاعتدال في تناول الكحول يمكن أن يقلل من عوامل الخطر القابلة للتعديل لسرطان البنكرياس.