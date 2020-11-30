شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤدى مرض السكرى إلى زيادة الإصابة بأمراض الشريان التاجى بمقدار 4 أضعاف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يؤدي داء السكري إلى أمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة مرض الشريان التاجي 4 أضعاف، ويمثل ما يقرب من ربع جميع المرضى الذين يخضعون لإجراءات إعادة تكوين الأوعية التاجية كل عام.

من المعروف أن مرض السكري يسبب مرضًا منتشرًا في الشرايين، ويسبب التهابًا واختلالًا وظيفيًا في البطانة الداخلية للشريان، ويستخدم القلب عادةً الأحماض الدهنية الحرة لاحتياجاته من الطاقة؛ ومع ذلك أثناء نقص التروية أو الالتهاب، فإنه يستخدم الجلوكوز، وهذا يؤدي إلى مزيد من الضرر.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، أيضًا ، يعاني مرضى السكري الذين يخضعون لجراحة تحويل مسار الشريان التاجي من حدوث زيادة في الأمراض المصاحبة، بما في ذلك الفشل الكلوي المزمن، وأمراض الأوعية الدموية الطرفية، وفشل القلب الاحتقاني (CHF) ، واعتلال عضلة القلب، وارتفاع ضغط الدم، واحتشاء عضلة القلب السابق (MIs) بالمقارنة مع عدم وجود مرضى السكري، وهذا يساهم في زيادة معدلات الاعتلال والوفيات بعد جراحة الكسب غير المشروع للشريان التاجي (CABG).

أظهرت العديد من التحليلات، أنه إذا كنت تعاني من مرض السكري ومرض الشريان التاجي، فإن الجراحة تكون مفضلة على أي خيار آخر، حيث تم تطوير بروتوكولات للتنقل السلس لمرضى السكري الذين يحتاجون إلى جراحة تحويل مسار الشريان التاجي.

وبالنسبة لجميع هؤلاء المرضى، يتوقف عن تناول أدوية سكر الدم عن طريق الفم قبل 12 ساعة من الجراحة، وبشكل عام، لا يعتبر الأنسولين مناسبًا لعلاج مرض السكري بشكل عام، لذا ، فإن جميع المرضى الذين يخضعون لجراحة تحويل مسار الشريان التاجي سيأخذون الأنسولين لمدة شهر واحد حتى يتم التئام جميع الغرز.

لذا، إذا كنت مريضًا بالسكري وتم اكتشاف إصابتك بمرض الشريان التاجي، فيجب أن تضع في اعتبارك أنه قد يتعين عليك اختيار أفضل الممارسات السائدة في هذا العصر الحديث، اسأل طبيبك عن كل هذه الأمور واحصل على أفضل علاج متاح، لا يمثل مرض السكري خطرًا كبيرًا كما كان من قبل لجراحة المجازة قبل عقد أو عقدين.