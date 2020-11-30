هل يجب على مرضى السكرى من النوع 2 تناول العسل؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكري حالة شائعة ولكنها خطيرة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم ، ويمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في الوقاية من مرض السكري وإدارته ومن أهم الأشياء للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة هو التحكم في مستويات السكر لديهم بمساعدة النظام الغذائي والتمارين الرياضية. إذا ظلت مستويات السكر لديهم مرتفعة باستمرار، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الضرر للأعضاء مثل الكلى، في الوقت نفسه، إذا انخفض معدل السكر بشكل منخفض جدًا ، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نسبة السكر في الدم ، الأمر الذي قد يكون خطيرًا أيضًا.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS تشمل إحدى النقاط الرئيسية لإدارة النظام الغذائي لمرضى السكر استبعاد السكر من نظامهم الغذائي، يُنصح بعدم تناول السكر أو الحلويات المضافة ، حيث يتلقى أجسامهم ما يكفي من السكر في شكل طعام طبيعي ، مثل الكربوهيدرات. هل هل العسل آمن لمرضى السكري من النوع 2.

العسل مُحلي طبيعي وهي مادة شمعية حلوة يصنعها نحل العسل والحشرات المماثلة، من المعروف أن له خصائص طبية ومضادة للالتهابات ، مما يجعله مكونًا شائعًا في العلاجات المنزلية وعلاجات السعال والبرد والتهاب الحلق يستخدم العسل أيضًا في العديد من الأطعمة كمكون مشترك. يستخدم بعض الناس العسل أيضًا كبديل للسكر.

العسل بديل صحي للسكر لأنه مشتق بشكل طبيعي لا يحتوي على أي مواد كيميائية وهو ليس مجرد سعرات حرارية فارغة ، ولكنه يحتوي أيضًا على بعض العناصر الغذائية ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بمرضى السكر ، يمكن أن يؤدي كل من العسل والسكر إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في الواقع ، العسل أحلى من السكر ، لذلك يجب تناوله بكميات أقل.

استخدامات العسل لمرضى السكر

في حين أن المؤشر الجلايسيمي للعسل مرتفع جدًا ، لا يزال بإمكان مرضى السكر استخدام مكونات الطعام بطرق مختلفة.

يمكن لمرضى السكر استخدام بعض قطرات العسل لتحلية الشاي / القهوة.

قد يستخدمونه كعلاج منزلي طبيعي للسعال والبرد.

يمكن أيضًا استخدام العسل كعلاج منزلي للبشرة والشعر.

الحد الأدنى

يحتاج مرضى السكر إلى إدارة مستويات السكر في الدم بشكل جيد لتجنب المضاعفات، حتى لو كانوا يستهلكون المحليات الطبيعية مثل العسل، فعليهم التأكد من استهلاكهم لها باعتدال يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وقياس مستويات السكر في الدم في تجنب أي مشاكل صحية أخرى.