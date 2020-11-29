ينقي الدم من السموم … إليكم الفوائد السحرية للشمر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 11:18 مساءً - منذ 31 دقيقة

يتميز الشمر بأنه قليل السعرات الحرارية لأنه يحتوي على 90 في المئة من الماء، وعلى جميع العناصر الغذائية الضرورية التي تجعله الحليف الصحي المثالي.

يعد الشمر مصدراً جيداً للألياف الغذائية التي تزيد الشعور بالشبع والامتلاء، بالإضافة إلى أنّها تُساعد على إبطاء عمليّة الهضم في الجسم، وبالتالي تقليل كمية السعرات الحراريّة المتناولة، وهناك عدّة ادّعاءات حول الشمر وتأثيره في الوزن، إذ يُعتقد أنَّه يزيد من مستوى هرمون الميلاتونين في الدماغ.

وينصح خبراء التغذية بتناول عشب الشمر، وذلك بسبب الفوائد الغذائية والصحية العديدة التي يتميز بها.

ونشر موقع “بوابة أخبار اليوم”، مجموعة من هذه الفوائد الصحية، والتي جاءت كالتالي:

ضبط مستوى ضغط الدم

تلعب عملية مضغ بذور الشمر دورا هاما في ضبط مستوى ضغط الدم، وذلك لاحتوائه على مادة البوتاسيوم.

ووفقا لدراسة علمية نشرت في مجلة علوم الأغذية، فإن البوتاسيوم عنصر أساسي يساعد في التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم.

تقليل احتباس الماء في الجسم

تناول الشمر المغلي يساعد الجسم في التخلص من السوائل الزائدة ومن السموم، وتقليل مخاطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية. وبالإضافة إلى ذلك يعمل الشمر كمدر للبول.

علاج عسر الهضم

ينصح بتناول شاي الشمر لأنه يساعد في علاج الانتفاخ وعسر الهضم، وتحسين عملية الهضم من خلال تشجيع إنزيمات المعدة .

تقليل السعال

تناول الشمر المغلي يساعد الجسم في القضاء على مشكلات الجيوب الأنفية، والتهاب الشعب الهوائية، ويقلل أعراض السعال والصداع المصاحبين له .

تنقية الدم من السموم

من ضمن مكونات الشمر، الزيوت والألياف التي تساعد في تنقية الدم من السموم، وتسهل امتصاص المواد الغذائية.