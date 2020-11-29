شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة أول طفل محصن من فيروس كورونا في أحد مستشفيات سنغافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية، أن هناك حالة ولادة لأول طفل محصن من فيروس كورونا المستجد بالعالم، بعد أن انجبت امرأة سنغافورية كانت مصابة بفيروس كورونا، خلال فترة الحمل، طفلها الذى تبين أنه يحمل أجساما مضادة للفيروس.

ذكرت صحيفة ستريتس تايمز، نقلا عن والدة الطفل وتدعى سلين تشان"، أن طفلها ولد خلال نوفمبر الجارى، وثبت عدم اصابته بالفيروس على الرغم من اصابتها بالعدوى خلال فترة الحمل، حيث اشتبه الأطباء أن الأم نقلت الأجسام المضادة جنينها أثناء فترة الحمل، ما أكسب رضيعها مناعة من العدوى.

وقالت الصحيفة إن الطفل كان يعاني من مرض خفيف وخرج من المستشفى بعد أسبوعين ونصف من الولادة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية، عدم وجود ثمة علاقة علميا بين نقل إصابة المرأة الحامل بكورونا إلى جنينها خلال فترة الحمل أو الولادة، حيث لم يتم العثور على الفيروس النشط في عينات السوائل حول الطفل في الرحم أو في حليب الثدي حتى الأن.