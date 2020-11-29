شكرا لقرائتكم خبر عن متطوع يتعرض لمضاعفات بعد الخضوع للقاح كورونا بالهند ويطالب بتعويض مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض متطوع هندى لمضاعفات عصبية أثناء التجارب السريرية التى تجرى على لقاح كوفيشيلد وذلك ضمن جرعة الاختبار في معهد سري راماشاندرا للتعليم العالي والبحث بالهند.

ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، فإن معهد أمصال الهند (SII) بصدد تقديم البيانات الخاصة بالتجارب السريرية للقاح أكسفورد من شركةAstraZeneca ، المسمى Covidshield في الهند، إلى مراقب الأدوية العام في الهند والسعي للحصول على إذن للاستخدام الطارئ في غضون أسبوعين تقريبًا.

وقال أدار بون والا Adar Poonawalla ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمصال الهند، إن التجارب أكثر من كافية لإثبات الفعالية وأنه لن يكون هناك تأخير في طرح اللقاح، كما تدرس حكومة الهند أيضًا الحصول على 300-400 مليون جرعة من كوفيشيلد Covidshield بحلول يوليو.



مضاعفات جانبية لكورونا

في غضون ذلك، سعى مستشار أعمال في تشيناي يبلغ من العمر 40 عامًا، وكان متطوعًا في مسارات لقاح كوفيشيلد، للحصول على تعويض قدره 5 كرور روبية ( أي ما يقرب من 1 مليون دولار)، وذلك بسبب المضاعفات العصبية الشديدة التي طورها بعد إعطائه جرعة الاختبار.

وأخبر محامي المتطوع أنهم أرسلوا إشعارًا قانونيًا إلى معهدSerum ؛ والمجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) ؛ وشركة أسترازينيكا ، المملكة المتحدة ؛ المراقب العام للأدوية في الهند ؛ وأندرو بولارد ، كبير الباحثين ، تجربة لقاح أكسفورد ؛ ومختبرات معهد جينر ، وجامعة أكسفورد ؛ ونائب رئيس جامعة سري راماشاندرا للتعليم العالي والبحث.

وفقًا للإشعار، كان الرجل متطوعًا للمرحلة الثالثة من التجربة البشرية لـ Covishield التي يتم إجراؤها في معهد البحوث Sri Ramachandra للتعليم العالي والبحوث في تشيناي لتحديد سلامة اللقاح ومناعة في صحة البالغين الهنود.

تم إصدار الإشعار في 21 نوفمبر، ولكن حتى الآن لم يتلقوا أي رد من أي من الأطراف التي تم إرسال الإشعار إليها ، وفقا لمحامي المتطوع.

المتطوع يطور آثار جانبية خطيرة

كان المتطوع قد وقع على استمارة الموافقة في 29 سبتمبر وأعطي التطعيم له في 1 أكتوبر.

في 11 أكتوبر ، استيقظ متطوع لقاح كوفيشيلد وهو يعاني من صداع شديد وقيء، ووصفت زوجته في الإشعار أنها رأت تغييرًا كليًا في سلوكه - لم يكن على دراية بمحيطه ، وأظهر تهيجًا تجاه الضوء والصوت ، وكان يقاوم أي جهد لإجباره على النهوض من السرير.

كما أنه تقيأ في سيارة الإسعاف في طريقه إلى قسم الطوارئ في مستشفى سري راماتشاندرا الطبي، وخرج الرجل من المستشفى في 26 أكتوبر، وجاء في ملخص الخروج أنه عانى من "اعتلال دماغي حاد"، كما ذكر ملخص التسريح أنه نُقل إلى المستشفى "في حالة نفسية متغيرة" و "مشوش الذهن"، وبحسب الإشعار ، تم ربط المتطوع بالسرير لأنه كان عدوانيًا.

ذكر الإشعار كذلك أن المتطوع لا يزال غير مستقر ، ولديه تقلبات مزاجية حادة ، ولديه مشاكل في الفهم والتركيز على الأشياء ، ويكافح حتى للقيام بأشياء روتينية بسيطة.

انتهاكات البروتوكولات والمبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية

حتى الآن ، لم يقم المنظم (المراقب العام للأدوية في الهند / لجنة مراقبة البيانات والسلامة) أو الرعاة (ICMR و SII) أو المتعاونون مع الرعاة (AstraZeneca وجامعة أكسفورد) بالاتصال بالمتطوع لمعرفة المزيد عن الأضرار الشديدة، التأثير بعد التطعيم والتحقق من رد الفعل الشديد الذي أحدثه اللقاح التجريبي عليه.

وأفادت وكالة الأنباء أن المتطوع يطالب الآن بتعويض مالي قدره 5 كرور روبية " ما يقرب من مليون دولار" عن جميع الصدمات التي يمر بها وكذلك اختبار اللقاح وتصنيعه وتوزيعه على الفور.