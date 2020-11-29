شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جلدية: الطفح وإكزيميا اليدين والنخالة الوردية علامات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "سعال وعطس وارتفاع فى درجة الحرارة "، هذه أبرز ثلاثة أعراض لكورونا يليها أعراض الجهاز الهضمى مثل الإسهال والمغص والقىء، ولكن هل فيروس كورونا يؤثر على البشرة؟، هذا هو السؤال الذى احتار فيه الكثيرون.

من جانبه، يؤكد الدكتور محسن سليمان أستاذ الأمراض الجلدية بطب قصر العينى، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365" أن فيروس كورونا قد يظهر على البشرة أيضا فى بعض الحالات مثله مثل أى مرض فيروسى، فالأمراض الفيروسية تسبب مشاكل على الجلد ومنها الطفح الجلدى واكزيميا اليدين والنخالة الوردية.

وأضاف، أن ظهور هذه الأعراض أساسه العلمى أن المرض فيروسى ولكن ليست من العلامات الأساسية لفيروس كورونا ، وفى الغالب يظهر عند الأطفال ، وهنا يجب إجراء الفحوصات اللازمة للطفل لمعرفة السبب والعلاج فورا.

وتابع الدكتور محسن، أنه فى حالة ظهور الطفح الجلدى على البشرة عند مرضى كورونا يتم علاجه بالأدوية الخاصة بالطفح الجلدى وليست كورونا لأنه حتى الآن لا يوجد علاج مؤكد للقضاء على فيروس كورونا، وفى هذه الحالة يكون العلاج عن طريق أدوية الحساسية والدهانات الموضعية.