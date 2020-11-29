إنفلونزا الطيور تهاجم مزرعة للدجاج الرومي في بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، اكتشاف إنفلونزا الطيور في مزرعة للدجاج الرومي في شمال إنجلترا.

وقالت كريستين ميدلميس كبيرة الأطباء البيطريين في بيان: "تأكد وجود إنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية لتسمين الدجاج الرومي بالقرب من نورثاليرتون، شمال يوركشاير".

وكانت هذه الإنفلونزا من سلالة إتش 5 إن 8.



وأضاف البيان أنه سيتم إعدام 10500 طائر في المزرعة للحد من انتشار المرض وأن المخاطر على الصحة العامة منخفضة للغاية.

وذكر البيان أن تفشي المرض لا يشكل خطرا على سلامة الغذاء.