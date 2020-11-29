كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 نوفمبر 2020 03:41 مساءً - طبيعة كل والدين أن يهتما بكل ما يحدث لطفلهما. من الطبيعي أن يكونا متخوفين بشأن جوانب النمو الطفل بشكل صحيح ، هناك العديد من الأسباب التي تجعل جسم الطفل يصدر أصوات فرقعة أو طقطقة كما يقولون، وهذا يشعر الآباء بالقلق الزائد على الحد، لذلك التقت الخليج 365 نت بالدكتور أشرف إسماعيل استشاري جراحات العمود الفقري والعظام؛ ليوضح لنا أسباب طقطقة مفاصل الرضيع.

أسباب طقطقة مفاصل الرضيع

طقطقة

من المفهوم أنكِ سترغبين في معرفة سبب فرقعة الأصوات الصادرة عن طفلك وما إذا كان ذلك طبيعيًا. أصوات الفرقعة هذه شائعة بين الأطفال حديثي الولادة، وليس بسبب طفرات النمو أو أوجه القصور، نظرًا لمرونة الصغار، فإنهم قادرون على تحريك مفاصلهم بطرق معينة، تعمل هذه الحركات على شد الأوتار، مما ينتج عنه صوت تكسير، بغض النظر عن هذه الأصوات ، فإن بنية العظام والمفاصل لطفلك صحية.

لا داعي للقلق لطقطقة مفاصل الرضيع

عندما يكبر طفلك، ستلاحظين زيادة الطقطقة، عندما يمر طفلك بمراحل النمو السريع ، فقد يغير وضع الأربطة في المفاصل، نظرًا لأن هذه عملية طبيعية، فهي لا تتطلب أي إجراءات علاجية.

إنه ليس مؤلمًا

على الرغم من أن طفلك الصغير يصدر أصوات طقطقة في كل مرة تلتقطينه، فإنها لا تؤذيه. ستلاحظين أنهم غافلون عن الأصوات التي تصدرها أجسادهم؛ لأنهم لا يعانون من الألم.

نمو طفلك

تعد علامة التصدع والظهور تأكيدًا على أن طفلك ينمو ، وأن بنية العظام والمفاصل تتطور بشكل نموذجي.

الفرق في المفصل

قد تكون أصوات الطقطقة والتشققات صحية، ولكن في مفاصل معينة فقط. إنه طبيعي تمامًا للكتفين والمرفقين والمعصمين والركبتين. ومع ذلك، فإن الفرقعة في الوركين يجب أن تستدعي زيارة طبيب الأطفال.

بصوت مسموع!

قد تخيفك المرة الأولى التي تسمعين فيها صوت الطقطقة، وقد تعتقدين أنك تتعاملين مع طفلك بقسوة شديدة. ما لم يبكِ الطفل، فإن الطقطقة والفرقعة الصوتية هي شيء يجب أن تعتادي عليه لفترة من الوقت. بغض النظر عن مدى رقة حمل طفلك، ستستمرين في سماع صوت طقطقة جسده.

نقرة الورك

إذا كان ورك طفلك يصدر أصوات طقطقة أو فرقعة، فهذه علامة على احتمال وجود خلع. قد يكون أيضًا مؤشرًا على وضع غير لائق لعظم الفخذ. يمكن اكتشاف خلع الورك الخلقي في المراحل المبكرة من حياة الطفل، ويمكن علاجه.

متى يجب استشارة الطبيب؟

الأطفال

إذا كنت تعتقدين أن طفلك بحاجة إلى فحص جسدي، فحددي مواعيدك في أقرب وقت ممكن. لا تتطلب المواعيد مع جراحي عظام الأطفال إحالة من قبل الطبيب. ومع ذلك، يمكنك شرح مخاوفك لطبيب الأطفال الخاص بك، وقد يحيلك إلى جراح تقويم جدير بالثناء. لا تترددي في طلب النصيحة من طبيبك.

لا تتأخري في عرض طفلك على الطبيب

حددي موعدًا مع جراح عظام الأطفال في اللحظة التي تلاحظين فيها أن ورك طفلك يصدر أصوات فرقعة. خلع الورك لا يصلح نفسه مع تقدم العمر. لذلك ، فإن التجاهل أو المماطلة ستؤدي إلى تفاقم الحالة. إذا لم يتم تصحيح التكوين غير السليم للمفصل مبكرًا ، فسوف ينمو طفلك مع تشوه في بنية العظام. قد تؤدي المشاكل الهيكلية إلى قيود التنقل في المستقبل.

فحوصات منتظمة

خلال عامهم الأول، من الضروري أن يخضع طفلك لفحص الورك بشكل منتظم. على الرغم من أن معظم الأطفال لا يعانون من مشاكل في الوركين، إلا أنهم قد يتطورون مع نمو الطفل جسديًا.

تشوهات مفصل الفخذ

في بعض الأحيان، قد لا يكون الفحص البدني كافيًا لاكتشاف خلل التنسج الوركي عند الأطفال حديثي الولادة. لإجراء التشخيص قد يطلب جراح العظام إجراء المزيد من الاختبارات مثل الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية. تعتبر الاختبارات أيضًا وسيلة للتأكد من أن الورك طبيعي وأن طفلك لن يحتاج إلى علاج.

تأكدي من عدم وجود كدمات في مفاصل الطفل

إذا كان قلقك غامرًا، فيمكنك فحص جسم الطفل. يجب أن تكون حقيقة أن طفلك لا يبكي تأكيدًا كافيًا. ومع ذلك تحققي من وجود كدمات وتورمات في المفاصل.

عادةً ما يبكي طفلك إذا كان يعاني من الألم، لكن هذا سيساعد على طمأنة الوالد الغاضب.

التدليك

قبل تحميم طفلك، دلكي طفلك بلطف بزيت اللوز. سوف يساعد على استرخاء المفاصل ووضعها في مكانها. بالإضافة إلى ذلك، يجب الحرص على إطعام الطفل بانتظام كل ساعتين إلى ثلاث ساعات، وكذلك عند الطلب.

ضوء الشمس

كل يوم، عرّضي طفلك لأشعة الشمس المباشرة لمدة نصف ساعة تقريبًا. تساعد أشعة الشمس طفلك على تكوين فيتامين د الضروري لامتصاص الكالسيوم في الجسم. علاوة على ذلك، فإن أشعة الشمس تقوي العظام وتساعد في منع نمو العديد من السرطانات. من خلال تعريض طفلك لأشعة الشمس، فإنك تساعدين على منع تطور الكساح أثناء نموه.

كوني حريصة عند التعامل مع الطفل

أصوات الطقطقة

نظرًا لأن طفلك ينمو جسديًا، فإن أصوات الطقطقة طبيعية. إذا كان طفلك لا يصدر أصوات فرقعة في الوركين، فهذه علامة جيدة. ومع ذلك، فإن خلع الورك الخلقي لا يمكن ملاحظته بسهولة، حيث قد لا يكون هناك أصوات طقطقة.

في بعض الأحيان، لا يمكنك سماع الطقطقة، ولكن يمكنك الشعور بها. لذلك كوني حريصة عند التعامل مع الجزء الأوسط من طفلك وتحققي من أي تشوهات في بنية العظام.

افحصي الساقين

افحصي ساقيْ طفلك

إذا كان بإمكانك سماع أصوات فرقعة من ورك طفلك، فهناك العديد من العلامات التي يجب أن تبحثي عنها. افحصي ساقيْ طفلك بعناية وانتبهي جيدًا لطول الساقين. إذا كانتا غير متساويتين، فقد يكون طفلك يعاني من خلل التنسج. قد تلاحظين أيضًا أن الساق أو الورك لا تتحركان بشكل مشابه للأخرى. أيضاً سوف ينثني الجلد تحت الأرداف.

تدربي على لف الورك بطريقة صحية

لفي طفلك

على الرغم من أن طفلك قد يكون عظامًا ولا يعاني من أي مشاكل على الإطلاق، فقد يتطور اعتمادًا على كيفية تعاملك مع طفلك. تلعب الطريقة التي تحملين بها طفلك دورًا مهمًا في كيفية نمو جسمه. إذا كان أسلوب التقميط الخاص بك مشدودًا، أثناء الضغط على رجليه بشكل مستقيم لأسفل معًا، فمن المرجح أن يعاني طفلك من مشكلة في الفخذ.

بدلاً من ذلك، اسمحي لطفلك بمساحة واسعة لتحريك رجليه بحرية. على هذا النحو سيكون طفلك قادرًا على ثني وركيه للأعلى وللخارج.