ليبيا تسجل 13 وفاة و1157 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأحد، تسجيل 1157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، وفاة 13 شخصًا بالفيروس، بالإضافة إلى شفاء 967 حالة من المرض خلال 24 ساعة.

وقال المركز، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 664 إصابات و692 حالة شفاء، و3 حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 82 ألفا و430 شخصا، بينهم 27 ألفا و998 حالة نشطة، ووفاة 1166 شخصا.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة يومية للإصابات 1639 حالة.