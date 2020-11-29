شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف خطورة حفلات الزفاف وإسهامها فى زيادة معدلات الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجريت في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو، حول خطورة حفلات الزفاف في زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن وصفتها بانها روشتة سريعة للإصابة بالعدوى، طبقا لما ورد في موقع Healthline.





وكشفت الدراسة أن حفلات الزفاف تفتقر الى معايير السلامة من الإصابة بالعدوى، خاصة عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الضيوف داخل حفل الزفاف، وعلى الرغم منذ لك فان إحصائية جديدة ضمن الدراسة كشفت أن بعد إجراء المسح على 10 آلاف من الأزواج، أن 41% منهم مازالوا يخططوا لإقامة حفلات زفافهم في مواعيدها على الرغم من انتشار العدوى.

وحذر خبراء المراض المعدية بالمركز، من حضور حفلات الزفاف خلال تفشى الوباء، مع مراعاة التزام العروسين بتوفير نظام تهوية لمكان إقامة الزفاف وإلزام الضيوف بارتداء الأقنعة طيلة الحفل، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى.

وذكرت الدراسة أن أكثر الأوقات التي تنشتر بها العدوى خلال حفلات الزفاف تزداد عند تناول الضيوف الطعام والمشروبات خلال الحفل، عند خلع الأقنعة والكمامات مما تعد بيئة خصبة لزيادة العدوى.

وأوضحت الدراسة أن شخصا واحدا من الضيوف قادر على نقل العدوى إلى عشرات الضيوف الآخرين الذين يعيدونها بعد ذلك إلى المنزل، ومن المحتمل أن ينقلوها إلى الآخرين وبالتالي زيادة خريطة انتشار الفيروس.