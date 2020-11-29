باحث ألمانى يعلن تطوير لقاح مضاد لكورونا من خلايا الخميرة بسعر أقل من يورو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الباحث الألمانى ومطور اللقاحات ميشائيل بيونتك أنه يأمل في التمكن من إنتاج لقاح ضد كورونا تكلفته أقل من يورو في النصف الثاني من عام 2021، وأوضح بيونتك فى حوار مع إذاعة صوت ألمانية دويتشة فيلة DW أنه يجرى تطوير لقاح باستخدام خلايا الخميرة، بتكلفة أقل من يورو فقط، وأشار بيونتك إلى أن هناك بالتأكيد ميزتان رئيسيتان للقاح الجديد الأولى هي سلامة اللقاح، الذي خضع للتجارب، وكما نعلم فإن اللقاح يعمل ولا يؤذي. والميزة الثانية هي أنه يمكننا أن ننتج من خلال خلايا الخميرة، لقاح رخيصا للغاية.

واوضح أن تقديم لقاح بسعر أرخص، يعتبر مفيدا للبشرية لأننا نعلم من اللقاحات التي تم تطويرها بالفعل أنه يمكنك إنتاج جرعة واحدة من اللقاح بأقل من يورو واحد مع تحقيق مع ضمان هامش للربح.

وأضاف: لا نحتاج عشر سنوات أخرى من أجل تطوير اللقاح. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الشركات المدرجة في الأسواق المالية الكثير من الأموال حتى الآن، وبالطبع هي تسعى الآن لجني عوائد استثماراتها. لكن الأمر مختلف معنا لأننا الآن نستمثر أرباحنا، كما أن تكاليف التصنيع المنخفضة تصب مباشرة في صالح الزبون.