شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تنقل لقاح كورونا لمراكز التوزيع بالطائرات لتوزيعه فى أمريكا فور موافقة FDA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد لجريدة "وول ستريت جورنال" أن شركة الأدوية الأمريكية فايزر بدأت في نقل لقاح كورونا الخاص بها بواسطة رحلات طيران مستأجرة من شركة الطيران الأمريكية United Airlines إلى مراكز التوزيع، تحسباً لموافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA)، ووافقت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على الشحنات، والتي تتطلب تعبئة لقاح فايزر في الثلج الجاف، وفقًا لما نقله موقع CNN.





وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان "نتيجة للوتيرة التاريخية لتطوير اللقاح من خلال عملية Warp Speed ​​والتخطيط اللوجستي الدقيق، تدعم إدارة الطيران الفيدرالية أول شحنة جوية جماعية للقاح".

وقالت وول ستريت جورنال إن الرحلات الجوية المستأجرة، التي بدأت يوم الجمعة، كانت بين بروكسل وشيكاجو إنها تمثل إحدى مراحل السلسلة التي ستمتد من شيكاغو إلى مراكز التوزيع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأعلنت شركة Pfizer ، جنبًا إلى جنب مع شريكتها الألمانية BioNTech، في أوائل نوفمبر أن لقاحها كان فعالاً بنسبة تزيد عن 90٪ في دراسة إكلينيكية لكنها مجرد واحدة من عدة عمليات يتم تطويرها في معركة عالمية لإنهاء جائحة فيروس كورونا.

وتم العثور على لقاح آخر من جامعة أكسفورد وشركة الأدوية AstraZeneca لاحقًا ليكون فعالًا بنسبة 70 ٪، على الرغم من أن AstraZeneca أقرت بخطأ في الجرعات أثناء التجارب ولقاح موديرنا أثبت فعاليته بنسبة 94.5٪ في تجربة.

يواجه لقاح Pfizer المرشح تحديات الشحن الخاصة به، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضرورة تخزينه في درجة حرارة منخفضة جدًا ، حوالي -94 درجة فهرنهايت.

عادةً ما يقتصر الجليد الجاف على الرحلات الجوية ، لكن شركة الطيران المتحدة الأمريكية حصلت على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على سيارة بحوالي 15000 رطل لكل رحلة.

في هذه الأثناء، في المملكة المتحدة ، قيل إن بعض موظفي مستشفى NHS قد تم إخبارهم بتوقع توزيع جرعات اللقاح بحلول 7 ديسمبر.

يوم الاثنين الماضي، أكدت وكالة تنظيم الأدوية والرعاية الصحية أنها تعمل من خلال بيانات من دراسة لقاح شركة Pfizer و BioNTech ولم تعلن الوكالة عن جدول زمني للموافقة، لكنها قالت إنها "ستهدف إلى اتخاذ قرار في أقصر وقت ممكن".

وقال جون رين ، الرئيس التنفيذي للوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بيان: "مهمتنا الآن هي إجراء تقييم صارم لهذه البيانات والأدلة المقدمة بشأن سلامة اللقاح وجودته وفعاليته".