شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تستعد للموافقة على لقاح فايزر لفيروس كورونا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر أن توافق بريطانيا على لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة فايزر Pfizerمع شركة BioNTech الأسبوع المقبل، وسيبدأ التسليم في غضون ساعات من الموافقة، حسبما ذكرت صحيفة Financial Times

وقالت فاينانشال تايمز، نقلاً عن مصادر حكومية إن التحصين الأول باستخدام لقاح فايزر Pfizer وشركة بيوتنيكBioNTech يمكن أن يتم اعتبارًا من 7 ديسمبرحيث ذكرت بريطانيا ، إنها طلبت رسميًا من منظمتها الطبية، وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) ، تقييم لقاح فايزر Pfizer، وشركة BioNTech لمعرفة مدى ملاءمته، وهي الخطوة الأولى في إتاحته خارج الولايات المتحدة. .

وذكرت الصحيفة أن الحكومة البريطانية طلبت 40 مليون جرعة من اللقاح، الذي ثبت أنه فعال بنسبة 95% في منع انتشار فيروس أودى بحياة أكثر من 1.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وشل الاقتصاد العالمي.

كما طلبت الحكومة من الجهة المنظمة تقييم لقاح فيروس كورونا من شركة استرازينيكا AstraZeneca من أجل الاستعانة به لطرحه هو أيضا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قام بتعيين نظيم الزهاوي، الذي يشغل حاليًا منصب وزير الأعمال، كوزير مسؤول عن تطوير وتوزيع لقاحات فيروس كورونا.