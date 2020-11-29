شكرا لقرائتكم خبر عن سيديكو تضخ 950 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سيديكو الوطنية للأدوية إحدى شركات أكديما التابعة لوزارة الصحة أنه تم ضخ 950 ألف عبوة من دواء سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة بالأسواق. وقال الدكتور محمد خطاب رئيس مجلس إدارة سيديكو للأدوية إحدى شركات مجموعة أكديما الوطنية التابعة لوزارة الصحة والسكان في تصريحات اليوم، أنه تم ضخ كميات كبيرة من دواء سينتوسينون الخاص بعلاج نزيف ما بعد الولادة في الصيدليات الحكومية والعامة وجميع مستشفيات الجمهورية خاصة التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل .

وأضاف: تكمن أهميته سينتوسينون كمستحضر بالنسبة للمرضى في كونه هرمون داخلي منشط للرحم يسبب انقباضات متتالية في الرحم مشابهة لتلك التي تحدث في الولادات الطبيعية لتحفيز الولادة، أو عندما تكون تقلصات الرحم ضعيفة للغاية أثناء الولادة فضلا عن قدرته في منع النزيف بعد الولادة.

وتابع الدكتور محمد خطاب يتوفر مخزون استراتيجى كاف مضيفا أن المنتج يخضع لأعلى معايير الجودة في الإنتاج وحذر من وجود عبوات مغشوشة من مستحضر سينتوسينون تباع ففي السوق السوداء، حيث إن هذا الدواء هرموني يستخدم في الحالات الحرجة للحوامل بعد الولادة لحمايتهم من النزيف وهو ما يتطلب عدم التعامل مع أي عبوات مجهولة المصدر ، مشيرة إلى أن عدد السيدات الحوامل الذين يعانون من نزيف الدم بعد الولادة يتعدون المليون حالة سنوياً.

وفى ذات السياق قال الدكتور محمد خطاب رئيس الشركة التابعة لوزارة الصحة، إن "السوق يحتاج إلى توفير المستحضر في ظل احتياج المرضى له وهو ما دفعنا بالتعاون مع وزارة الصحة وقطاع الصيدلة إلى وضع خطة لتوفير المستحضر بالسوق حرصا على المرضى وتابع: قمنا بضخ 950 ألفا عبوة من المستحضر بتركيزية كما يتوفر مخزون استراتيجى كبير وتابع "الكميات كبيرة، ولن يتعرض السوق لنقص في المستحضر مرة أخرى، ما يحقق الاكتفاء الكامل لأكثر من مليون سيدة سنوياً يتعرض لنزيف الدم بعد الولادة " .