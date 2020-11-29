شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح أسباب الشعور بـ«عسر الهضم» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح طبيب الجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، عدة أسباب للشعور بعسر الهضم.
وقال الذيابي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن تناول الوجبات الغنية بالدهون، والأطعمة الحارة، وأكل كمية كبيرة من الطعام، من العوامل التي تساهم في الشعور بعسر الهضم.
وتابع أن عسر الهضم من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب كلا الجنسين في مختلف الأعمار، والسبب مجهول في قرابة 75% من الحالات.
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