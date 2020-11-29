سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020 في معظم البنوك، وماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة.

وتشهد سوق النقد المصرية حالة استقرار كبيرة، بعد انخفاض متتالٍ للدولار، وفقا لمسح أجرته ”الخليج 365”، على أسعار الدولار في 29 بنكا.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار في السوق، اليوم الأحد، عند نحو 15.60 جنيه للشراء، ونحو 15.70 جنيه للبيع، لليوم الرابع على التوالي، حسب موقع البنك المركزي المصري.

وفيما سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في التعاملات الصباحية اليوم الأحد، فى البنوك، وشركات الصرافة، نحو 15.61 جنيه للشراء ونحو 15.71 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته ”الخليج 365”، على أسعار الدولار في 29 بنكا.

كما استقرت أسعار العملات العربية، والأجنبية، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري، على موقع البنك المركزي المصري.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه أعلى سعر عند نحو 15.61 جنيه للشراء ونحو 15.71 جنيه للبيع في 24 بنكا، منها مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والكويت الوطني، والتجاري الدولي، والإسكندرية، واتش اس بي سي، وعودة، الاستثمار العربي، والمصري الخليجي، والأهلي المتحد.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، عند نحو 15.59 جنيه للشراء، ونحو 15.69 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي)، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

نجاح كبير لترشيد الدعم

ونجحت مصر بجدارة في تحقيق أصعب بنود خطة الإصلاح الاقتصادي عبر ترشيد ذكي للدعم خلال العام المالي الماضي.

وحسب بيانات وزارة المالية المصرية، السبت، حققت مصر نجاحا كبيرا في تخفيض دعم الوقود والسلع الأساسية وبصورة تجاوزت التوقعات خلال العام المالي الماضي 2019/2020.

ونجحت الحكومة المصرية في تخفيض دعم المواد البترولية بنسبة 77%، ليهوي إلى 18.6 مليار جنيه، كما تراجع دعم السلع التموينية بنسبة 7.6% إلى 80.4 مليار جنيه.

وأعلن صندوق النقد الدولي، الأحد الماضي، أن الاقتصاد المصري صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو 3.6%، مؤكدا أنه يفوق التوقعات بفضل الإجراءات الحكومية التي ساهمت في الحد من تداعيات الجائحة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري فإن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، علي موقع البنك المركزي، عند نحو 18.56 جنيه للشراء، ونحو 18.68 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري، نحو 20.84 جنيه للشراء، و20.97 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، ونحو 4.18 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند نحو 4.24 جنيه للبيع، و 4.27 جنيه للشراء.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.0157 جنيه للشراء، و نحو 51.4131 جنيه للبيع.