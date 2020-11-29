شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بأيرلندا يطورون علاجًا جينيًا جديدًا لأمراض العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور علماء من كلية ترينيتي في دبلن بأيرلندا نهجًا جديدًا للعلاج الجيني، يقدم وعدًا ليوم واحد من علاج مرض العين الذي يؤدي إلى فقدان البصر بشكل تدريجي ويؤثر على آلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS فإن الدراسة، التي تضمنت تعاونًا مع فرق طبية في مستشفى رويال فيكتوريا للعيون والأذن ومستشفى ماتر، لها أيضًا آثار على مجموعة أوسع بكثير من الاضطرابات العصبية المرتبطة بالشيخوخة نشر العلماء نتائجهم في المجلة الرائدة Frontiers in Neuroscience.

تتميز هذه الحالة بتدهور الأعصاب البصرية، وعادة ما تبدأ في إحداث أعراض لدى المرضى في سنوات البلوغ المبكرة، تشمل هذه الأعراض فقدان البصر المعتدل وبعض عيوب رؤية الألوان، ولكن تختلف شدتها، ويمكن أن تتفاقم الأعراض بمرور الوقت وقد يصاب بعض الأشخاص بالعمى، يوفر الجين (OPA1) تعليمات لصنع بروتين موجود في الخلايا والأنسجة في جميع أنحاء الجسم.

قام العلماء بقيادة الدكتور دانيال مالوني والبروفيسور جين فارار من كلية ترينيتي لعلم الوراثة وعلم الأحياء الدقيقة بتطوير علاج جيني جديد نجح في حماية الوظيفة البصرية للفئران التي عولجت بمواد كيميائية وجد العلماء أيضًا أن علاجهم الجيني أدى إلى تحسين أداء الخلايا البشرية التي تحتوي على طفرات في جين OPA1 ، مما يوفر الأمل في أنه قد يكون فعالًا لدى الأشخاص.