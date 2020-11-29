شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أعراض هتقولك إنك مصاب بسرطان الرئة مش فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة the sun ، أن هناك آلاف المرضى بسرطان الرئة المعرضة حياتهم للخطر بسبب تشابه أعراض إصابتهم بأعراض فيروس كورونا، مما يسهم في تأخر اكتشاف العديد من الحالات بسبب اختلاط الأعراض على المرضى، وبالتالي تأخر التشخيص الذى يؤثر في رحلة العلاج، وفقا لما ورد في دراسة جديدة أجراها تحالف سرطان الرئة في بريطانيا.

وكشف تحالف سرطان الرئة في بريطانيا، أن أعراض سرطان الرئة تتخفى في أعراض كورونا، مما يعرض حياة المريض للخطر، لذا حددت الدراسة أبرز الأعراض التي يصاب بها مريض سرطان الرئة وتختلف عن أعراض فيروس كورونا وهى :

1.سعال مستمر لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع

2. التهابات بمنطقة الصدر تسبب ضيق تنفس

3. سعال مصاحب بالدم

4. الشعور بالألم عند التنفس أو السعال

5.ضيق التنفس المستمر

6. التعب المستمر ونقص الطاقة

7.فقدان الشهية أو فقدان الوزن بصورة غير مبررة

8.طقطقة الأصابع

وكشفت الدراسة أيضا عن أعراض اصابتك بفيروس كوفيد 19 وهى:

1.السعال الجاف مؤشر لإصابتك بفيروس كورونا

2. الحمى وضيق التنفس المفاجئ تعنى اصابتك بالفيروس

3.فقدان الرائحة والتذوق

4. آلام العضلات والجسد

5. ظهور الاعراض التنفسية بشكل مفاجئ

ويعد سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطانات حيث يتسبب في وفاة أكثر من 35300 شخص سنويا في بريطانيا.