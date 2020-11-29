شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلص من السعال المستمر بعد نزلات البرد أو الأنفلونزا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال المستمر أحد الأعراض الشائعة التي قد تستمر بعد إصابتك بنزلة برد أو أنفلونزا، حيث تختفي معظم أعراض البرد في غضون 7 إلى 10 أيام، ولكن تظهر الأبحاث أن المصاب العادي بالبرد لا يزال يسعل في اليوم الثامن عشر، في هذا التقرير نتعرف على كيفية علاج السعال المستمر الذي يحدث بعد نزلات البرد والأنفلونزا، وفقاً لما نشره موقع prevention.

وقالت نيكول إم تيير، أخصائية الطب الباطني في مستشفى سيدار سيناي الأمريكية "يمكن أن يستمر السعال لفترة أطول من الأعراض الأخرى، لأن الجهاز المناعي لا يزال يحاول إعادة الشعب الهوائية إلى وضعها الطبيعي."

وأضافت "مع زوال الاحتقان، يمكن أن يؤدي التنقيط الأنفي الخلفي أيضًا إلى السعال.. قد يبدو استمراره إلى الأبد، إذا استمر السعال لأكثر من شهرين، اتصل بطبيبك، لأن هذا قد يشير إلى شيء آخر مثل الحساسية أو الربو أو ارتجاع المعدة.

طرق منع السعال المستمر بعد نزلات البرد والأنفلونزااحمي نفسك

أسهل طريقة لمنع السعال المستمر هي تجنب الإصابة بالمرض في المقام الأول، كن يقظًا بشأن غسل يديك بعد الخروج في الأماكن العامة، أو لمس الأسطح الشائعة، أو التواجد حول الأشخاص المرضى.

إذا شعرت أن الأعراض بدأت تظهر عليك تناول الزنك، حيث تشير الدراسات إلى أنه قد يقصر فترة نزلة البرد عند تناوله مع أول علامة للأعراض.

الراحة التامة

النوم هو عندما يصلح جسمك نفسه بشكل طبيعي، وعندما تكون مريضًا، فإنه يمنح جهازك المناعي وقتًا للقتال والدفاع ضد الفيروسات، ويمكن أن تساعد الراحة في تقليل المدة الإجمالية للأعراض.

إذا كان السعال يبقيك مستيقظًا، اسند رأسك حوالي 15 درجة بوسائد إضافية؛ يساعد هذا في فتح ممرات الهواء حتى تتمكن من التنفس بسهولة أكبر وقد يمنع تراكم المخاط في حلقك.

تجنب المهيجات التي تجعل السعال أسوأ

تجنب المهيجات التي يمكن أن تزيد من سوء السعال أو تجعله يطول، ابتعد عن الدخان والعطور وأي شيء لديك حساسية تجاهه.

يمكن لأجهزة تنقية الهواء إزالة الغبار والوبر والجزيئات الأخرى، وتعمل السخانات على تجفيف الهواء، مما قد يؤدي إلى تهيج السعال، لذلك يمكن أن يساعد المرطب عن طريق إضافة الرطوبة مرة أخرى.

تناول العسل

الشاي الدافئ مع العسل يمكن أن يهدئ من حكة الحلق، يقوم السائل الساخن بتفتيت المخاط في الصدر والجيوب الأنفية، وللعسل خصائص طبيعية مضادة للجراثيم قد تساعد في مكافحة العدوى.

يمكن لملعقة من العسل أن تخفف السعال من تلقاء نفسها - وجدت إحدى الدراسات أن العسل في الأطفال الذين يبلغون من العمر عامين أو أكثر، يمكن أن يكون فعالًا مثل ديكستروميثورفان، وهو أحد المكونات الرئيسية في مثبطات السعال المتاحة بدون وصفة طبية.

جرب بخار الوجه

هناك سبب يجعل الاستحمام بالماء الساخن لطيفًا جدًا عندما تكون مريضًا - يساعد الهواء الساخن والرطب على إزالة المخاط المسبب للسعال وترطيب الممرات الأنفية والمسالك الهوائية لتسهيل التنفس.

زهرة الأوكالبتوس له خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات يمكن أن تعزز البخار، لذا أضف الأوراق أو بضع قطرات من الزيت العطري إلى الماء المغلي ، ثم استنشقه بعمق.

احصل على بعض الأدوية

عندما لا تستطيع حقًا التوقف عن السعال، جرب الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية مع مضادات السعال (مثبطات السعال) والطاردات (مخففات المخاط)؛ إذا لم تساعد، يمكن لطبيبك أن يصف شيئًا أقوى.

يجب عليك استخدام أدوية البرد بدون وصفة طبية لمدة أسبوع واحد فقط بعد ذلك، تصبح هذه الأدوية أقل فاعلية، لذا من الأفضل أن تمتص حبة استحلاب لتهدئة حكة الحلق.

يمكن أن يتخلص غسول الجيوب الأنفية من المخاط الزائد، لكن استخدمها مرة واحدة فقط يوميًا حتى لا تزيل الكثير من المخاط (الذي يحتوي على خلايا دم بيضاء مقاومة للعدوى).