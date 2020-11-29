شكرا لقرائتكم خبر عن التغذية المناعية تحسن وضع مرضى كورونا من كبار السن.. منهم فيتامينB وC وD وA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باحثون من المملكة المتحدة، أهمية ودورالتغذية المناعية في التأثير على جهاز المناعة لمن هم فوق 65 عامًا في مرضى كورونا ووفقا لدراستهم المنشورة بعنوان هل هناك دور للتغذية المناعية ، خاصة لمن هم فوق 65 عامًا؟" في مجلة BMJ Nutrition and Prevention and Health، فإن استراتيجيات الصحة العامة لمنع انتشار هذا الفيروس شديد العدوى تشمل، التباعد الاجتماعي والوقاية من التجمعات وارتداء الأقنعة ونظافة اليدين، وكتب الباحثون أن التركيز لم يكن على جهاز المناعة والأطعمة التي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة.

حاولت هذه المراجعة جمع الأدلة الحالية لصالح التغذية المناعية أو التغذية والنظام الغذائي الذي يساعد على تعزيز جهاز المناعة، خاصة بين كبارالسن الذين هم أكثرعرضة للإصابة بعدوى كورونا ومضاعفاته.

التغذية والمرض

وقال الباحثون، إن هناك أدلة كثيرة على أن سوء التغذية بالبروتين والطاقة ونقص المغذيات الدقيقة مثل الفيتامينات والمعادن هي جزء من "عوامل نمط الحياة ذات الصلة"، والتي يمكن أن تسهم في عمل جهاز المناعة دون المستوى الأمثل.

كتب الباحثون أن بعض مكونات النظام الغذائي، بما في ذلك الفاكهة وفيتامين ج ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والبروبيوتيك، توصف بأنها تغذية مناعية يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة ولها دورمحتمل في"مقاومة فيروسات وأمراض الجهاز التنفسي".

كورونا وجهاز المناعة

في الوقت الحاضر، لا توجد علاجات آمنة وفعالة ضد هذا الفيروس ولا لقاحات لمنع العدوى، وقد يؤدي الفيروس، في بعض الأفراد المعرضين للخطر، وخاصة كبارالسن، إلى التهاب رئوي فيروسي غيرنمطي، وقد يحتاج البعض حتى إلى الأكسجين أوالتهوية الاصطناعية والعناية بوحدة العناية المركزة.

كبارالسن الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى مثل أمراض القلب والسمنة والسكري وما إلى ذلك ، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات مثل متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) ، مما يؤدي إلى فشل العديد من الأعضاء وحتى الموت.

يتكون الجهاز المناعي من أربعة مكونات - الخلايا التائية ، والخلايا البائية ، والجهاز التكميلي ، والبلعم، وهناك نوعان من أذرع الجهاز المناعي - المناعة الفطرية والتكيفية، وهذه تحمي الجسم من الالتهابات، ويلعب النظام الغذائي والتغذية الصحية دور في تعزيز جهاز المناعة.

التغذية المناعية و فيروس كورونا

ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث في المؤلفات العلمية التي قام بها الباحثون:

أن نظام المناعة الصحي يتطلب الفيتامينات A و D و C و E و B6 و B12 وحمض الفوليك والنحاس والحديد والزنك والسيلينيوم.،هوناك تفاعل بين هذه العناصر الغذائية في نظام المناعة الصحي

المغذيات المناعية ذات الأهمية الكبيرة هي فيتامين C و D والزنك.

يساعد فيتامين ج في تطوير وظائف الحاجز الظهاري للجهاز التنفسي الذي يمنع غزو مسببات الأمراض، ويمكن أن يساعد في منع الالتهاب الرئوي.

فيتامين د هو جهاز مناعي قوي: الخلايا الليمفاوية B و T ، والضامة ، والخلايا الوحيدة هي بعض الخلايا المناعية التي تحتوي على مستقبلات فيتامين د على سطحها. فيتامين (د) له دور وقائي في التهابات الجهاز التنفسي