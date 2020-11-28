وفيات كورونا في اليونان تسجل رقما قياسيا جديدا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت اليونان، السبت، رقما قياسيا جديدا في حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينما تتفاقم أعداد الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحية اليونانية تسجيل 121 حالة وفاة خلال 24 ساعة، بينما اكتظت أسرة الرعاية الفائقة بمرضى "كوفيد-19" في شمال البلاد حيث تعاني المستشفيات من التكدس.



وسجلت السلطات الصحية 1747 حالة إصابة جديدة، السبت، وهو ما يرفع إجمالي عدد الحالات منذ ظهور أول حالة في فبراير/ شباط إلى 103034 حالة.

ولفتت الوزارة اليونانية إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 2223 حالة.

وقال رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس لإذاعة محلية إن "عيد الميلاد هذا العام سيكون مختلفا للغاية".