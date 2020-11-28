شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك» تطلق مبادرة توعية لأصحاب المشروعات الناشئة والجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منصة «تيك توك» إطلاق مبادرة لتقديم النصائح الخاصة بريادة الأعمال، وتنمية المشروعات الناشئة، بهدف إثراء المحتوى الرقمى على المنصة، وتوفير محتوى توعوى لأصحاب المشروعات الناشئة والشركات الجديدة.

وتتضمن الفيديوهات عددا من الموضوعات والمحاور والنصائح المهمة فى مجال ريادة الأعمال.

وتحدث محمد أبوالنجا، شريك ومؤسس شركة حالاً، عن ناتج خبراته فى مجال ريادة الأعمال، حيث أوضح من خلال الفيديو الخاص به أهم 5 نصائح يمكن أن تُفيد أى شخص من رائدى الأعمال، ومن أهمها أن يكون للمنتج طلب لدى المستهلك ويحتاجه السوق، بالإضافة إلى فريق العمل الذى يجب أن يتميز بالاختلاف والتخصص فى وظائفه، أما بالنسبة للنصيحة الثالثة التى ارتبطت بالتمويل ورأس المال الذى يعتمد عليه العمل للإنفاق على المنتج الخاص به وتطويره وتسويقه، بالإضافة إلى دفع الرواتب وأى مصروفات أخرى، رابعًا جانب التكنولوجيا وأهميته فى أى عمل جديد بصفته عنصرًا أساسيًا لبناء أى عمل، وأخيرًا المرونة والسهولة فى تعديل القرار إذا لزم الأمر.

أضاف محمد البسيونى، المدير التنفيذى لشركة «طيارة»: «يجب أن يتحلى رائد الأعمال بخمس صفات، تتمثل فى الشغف، الرؤية التى يتبعها على أن تكون واضحة لكافة فريق العمل، الإصرار، المرونة فى تقبل الأفكار الجديدة، وأخيرًا أهمية فريق العمل ومساندته لتحقيق الحلم المبنى عليه العمل».

وقال هانى كامل، مدير عمليات المحتوى فى «تيك توك» شمال إفريقيا: «يسعدنا الاستمرار فى تقديم مزيد من المحتوى الذى يستهدف رواد الأعمال فى مصر، خاصة أن السوق الناشئة فى مصر من أفضل الأسواق على مستوى المنطقة، وأكثرها ملاءمة لنمو المشروعات الريادية».

وأكد كامل التزام «تيك توك» بتقديم المحتوى الهادف وتسخير قدرات المنصة وقدرتها على التفاعل مع مزيد من المستخدمين للوصول إلى رواد الأعمال والشباب ومساعدتهم على

تطوير أعمالهم.

وكانت منصة مقاطع الفيديو القصيرة حول العالم «تيك توك» أعلنت فى وقت سابق عن إطلاقها سلسلة لمقاطع الفيديو تحت عنوان «TikTalks» التى تستضيف فيها نخبة من خبراء صناعة المحتوى ممن لهم الكثير من المتابعين، بالإضافة إلى قادة الرأى ورواد الأعمال الذين سيناقشون رحلتهم العملية وخبراتهم فى مختلف المجالات مع مستخدمى منصة «تيك توك».