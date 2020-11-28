نصائح وتعليمات مهمة لمرضى الربو عند هطول الأمطار (إنفوجراف)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت مدينة الملك سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، نصائح وتعليمات مهمة لمرضى الربو عند هطول الأمطار، على النحو التالي: • الحرص على تجنب المطر والهواء البارد كونهما من مهيجات الربو • تغطية الرأس والفم والأنف عند الخروج من المنزل • مُلازمة البخاخ الإسعافي بشكل دائم. • التوجه إلى أقرب قسم طوارئ في حال عدم استجابة المصاب للبخاخ الإسعافي، وتفاقم الأعراض وفقدان القدرة على التنفس أو الكلام، وازرقاق في أطراف الشفتين واللسان.

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