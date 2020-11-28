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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أفضل المكملات الغذائية لتجنب أمراض الشتاء؟ والان مع التفاصيل
السبت 28 نوفمبر 2020
وجدت دراسة حديثة أن تناول فيتامين (د) يمكن أن يقلل من احتمالات الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والإنفلونزا، حيث يساعد فيتامين (د) أجهزتنا المناعية على البقاء متوازنة خلال فصل الشتاء.
وفي دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، تم فحص مكملات فيتامين (د) للوقاية من الإنفلونزا الموسمية لدى أطفال المدارس، وخلصت الدراسة إلى أن تناول مكملات هذا الفيتامين خلال فصل الشتاء قد يقلل من الإصابة بالإنفلونزا. في دراسة أخرى تم نشرها في مجلة الطب النفسي، لاحظ الباحثون أن المشاركين في الدراسة المصابين بالاكتئاب لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د)، ووجد التحليل نفسه إحصائياً، أن الأشخاص الذين يعانون نقص فيتامين (د) كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.
كما وجدت العديد من الدراسات أن عدداً كبيراً من الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ليس لديهم ما يكفي من فيتامين (د)، كما تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.
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