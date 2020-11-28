كورونا يغلق جامعة الخرطوم.. إصابات بين الطلاب والأساتذة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جامعة الخرطوم، السبت، تعليق الدراسة بجميع الكليات إلى حين تعزيز الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة الطلاب والأساتذة والعاملين.

وأشارت الجامعة، في بيان، إلى مواصلة الامتحانات المنعقدة حاليا والمعلنة بجميع الكليات وفقا للجدول المعلن في وقت سابق.

وتزايدت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين أساتذة الجامعة، حتى إنه حصد أرواح 7 منهم حتى الآن.

وطالبت الجامعة الطلاب بالتواصل مع عمداء الكليات لمعرفة ترتيبات الامتحانات.



وأشارت الجامعة إلى عقد مجلس عمداء الكليات اجتماعا طارئا، السبت، للتباحث حول الوضع الصحي بالجامعة، حيث استمع لتقرير لجنة مكافحة جائحة كورونا داخل الجامعة.

ولفت التقرير إلى تزايد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بين الطلاب والأساتذة والعاملين بالجامعة، بالإضافة إلى تصاعد حالات الاشتباه والمخالطة بينهم.

وانتقد التقرير انتشار حالة من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل.