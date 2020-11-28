شكرا لقرائتكم خبر عن «المراكز الأمريكية» تصوّت على المستحقين لـ«لقاح كورونا» الثلاثاء.. من هي الفئات المقترحة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة الخبراء التابعة للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عقد اجتماع لها الثلاثاء المقبل لبحث أولويات توزيع اللقاح المضاد لكورونا، والتصويت على كيفية تحديد الفئات العمرية والمهنية التي سوف تتمتع بأولوية توزيع اللقاح.

وأكدت المراكز أن الحالات ارتفعت في الولايات المتحدة بما يزيد على 262 ألف حالة وفاة العام الماضي.

وقالت محطة «فوكس نيوز» الأمريكية، اليوم السبت، إن الخبراء اقترحوا منح اللقاح للعاملين في مجال الصحة أولا، وقد يكون العاملين في الصناعات الأساسية على رأس الأولويات، والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة والفئة العمرية التي تزيد على الـ65 عاما.

واللجنة الإستشارية هي فريق من خبراء الصحة المتخصصين في ممارسات التطعيم أنشأتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وذلك بغرض تقديم استشارات بشأن أولويات توزيع اللقاح .

وكشف الدكتور روبرت ريدفيلد مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن طرح لقاح فيروس كورونا سيبدأ في الأسبوع الثاني من ديسمبر.

وأكد رئيس برنامج لقاح فيروس كورونا الأمريكي منصف سلاوي لـ«سي إن إن» في وقت سابق أن أول مجموعة من الأمريكيين، الذين سيتلقون لقاح كوفيد- 19، على اللقاح في 11 ديسمبر، قائلا إن الخطة تهدف إلى «شحن اللقاحات إلى مواقع إعطاء اللقاح في غضون 24 ساعة» من الموافقة عليه.

كما أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الثلاثاء الماضي إن الولايات سيكون لها «القول الفصل» الذي يجب أن يكون له الأولوية الأولى للتطعيم.