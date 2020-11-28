شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار عقار "الكولشيسين" للنقرس كعلاج لفيروس كورونا فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل العلماء محاولاتهم لإيجاد علاج فعال لمواجهة هجمات فيروس كورونا، ووفقا لتقريرلصحيفة TIME NOW NEWs سيتم اختبارعقار الكولشيسين المضاد للالتهابات كعلاج محتمل لـكورونا في واحدة من أكبر التجارب في العالم في أحدث جهد لإعادة استخدام الأدوية الموجودة لمكافحة الوباء.

ستخصص تجربة RECOVERY ، وهي أكبر تجربة سريرية في العالم للعلاجات للمرضى المقيمين في المستشفيات بفيروس كوورنا، بشكل عشوائي ما لا يقل عن 2500 مريض تم تجنيدهم لتلقي الكولشيسين، والذي يستخدم كعلاج للنقرس.

يعتبرالكولشيسين عقارًا جذابًا للتقييم في تجربة RECOVERY لأنه مفهوم جيدًا وغير مكلف ومتوفر على نطاق واسع كما قال الأستاذ بجامعة أكسفورد، بيتر هوربي، وهو كبيرالباحثين المشاركين في التجربة.

قال العلماء الذين أجروا التجربة إن الالتهاب يلعب دورًا رئيسيًا في الإصابة بـفيروس كورونا وأن العلاج باستخدام الديكساميثازون، وهودواء آخر مضاد للالتهابات، أظهر بالفعل أنه يمكن أن يقلل الوفيات لدى المرضى الأكثر خطورة.

في وقت سابق من هذا الشهر، قيمت إحدى أكبر التجارب البريطانية أيضًا الأسبرين المسكن للألم كعلاج محتمل لـكورونا، لتقييم ما إذا كان قد يقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم لدى الأشخاص المصابين بالمرض، تشمل العلاجات الأخرى التي يتم اختبارها في تجربة RECOVERY المضاد الحيوي الشائع أزيثروميسين وكوكتيل الأجسام المضادة Regeneron الذي تم استخدامه لعلاج أعراض كورونا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.