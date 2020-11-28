أطعمة لزيادة لبن الأم خلال فترة الرضاعة الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 نوفمبر 2020 04:38 مساءً - توجهت منظمة الصحة العالمية وكذلك منظمة اليونسيف بضرورة الاهتمام بالرضاعة الطبيعية لحماية الطفل وصحته مدى الحياة، بل إن معظم النجمات نشرن صورهن مع مواليدهن وهن يرضعن الصغار رضاعة طبيعية لحث النساء من الجمهور على الرضاعة الطبيعيةن ولذلك فيجب أن تعرف كل أم أهمية الرضاعة الطبيعية، وكذلك الأطعمة التي تزيد من لبن الأم حيث يقدم لك الدكتور وليد عبد الواحد هذه القائمة فتابعيها. بذور الحلبة تعتبر بذور الحلبة من مدرات الحليب إستخدم مغلي بذور الحلبة منذ القدم للمرضعات، وخاصة بعد الولادة مباشرة لزيادة إدرار الحليب.

كما إستخدمت الحلبة لتنظيف الرحم بعد الولادة، حيث تزيد وتسرع من نزول بقايا الحمل من الرحم.

والبعض يرى أن الحلبة تغير طعم حليب المرضعة، وقد ينفر الرضيع من حليب أمه بسببها، ولكن يمكن شرب مغلي بذور الحلبة باعتدال ودون إسراف.

يفضل أن تشرب الأم المرضعة التي تشتكي من قلة حليبها مرة يومياً ولمدة أسبوعين، فهي مفيدة جداً في زيادة كمية لبن الأم. الفواكه المجففة الفواكه المجففة تنظم الهرمونات تحتوي بعض الفواكه المجففة على خاصية هامة وهي تنظيم الهرمونات.

إضافة لكونها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها الأم أثناء الرضاعة.

ومن أهم أنواع الفواكه المجففة التي تفيد المرضع وتزيد من الحليب المشمش والقراضيا، وكذلك التمر. الشوفان يحتوي الشوفان على محفزات للحليب تحتوي حبوب الشوفان على مُركب الصابونين الذي يزيد من نشاط الهرمونات المُتعلّقة بزيادة إدرار الحليب.

كما تحتوي حبوب الشوفان على هرمون الإستروجين النباتي، والذي قد يُساعد على تحفيز الغدد الحليبيّة لزيادة إنتاج الحليب عند المرضعات.

بالاضافة لقيمته الغذائية العالية التي تدعم صحة الام، وتعوض ما تفقده خلال الرضاعة. شرب الماء يجب أن تهتم المرضعة بشرب الماء وتقديمه لرضيعها بعد سن أربعة أشهر يحتوي حليب الأم على 90% من تركيبته على الماء.

ولذلك يجب أن تحصل الأم المرضعة على كمية وافرة من الماء أثناء الرضاعة لزيادة اللبن في صدرها.

يجب ألا تقل كمية الماء عن ثمانية أكواب خلال اليوم.

ويمكن أن تحصل على الماء من العصائر الطبيعية الطازجة، ومن الفواكه أيضاً.

يزيد الماء من رطوبة الجسم ويقلل من الصداع والارهاق. والآن عزيزتي الأم إذا كان لديك اسئلة حول الرضاعة البطيعية فأتركيها في مربع التعليقات.

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