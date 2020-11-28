أنواع شيالات الأطفال وأفضلها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 نوفمبر 2020 04:38 مساءً - تعتبر الشيالة واحدة من طرق حمل الطفل، ولذلك فهي ضرورية في جهاز المولود، وتحرص كل الأمهات على أن تكون ضمن مستلزمات التجهيز للمولود، ولأن الشيالة تؤدي دوراً كبيراً في تربية الطفل، واسلوب التعامل معه، فيمكنك أن تختاري النوع المناسب من عدة أنواع كالآتي، حيث اختارت لك " الخليج 365" هذه الأنواع من خلال موقع "أنستاغرام". شيالة الأطفال Baby sling baby sling هذا النوع من الشيالات يمكن الحصول عليه جاهزاً، وهو سهل الاستخدام، كما أن له مميزات كثيرة تتشابه مع مميزات الشيالة المنزلية الصنع.

يمكن تثبيت الطفل على أحد الذراعين مع وضعه فيها بطريقة سهلة ومريحة. شيالة الأطفال Wrap يمكن صنعها بسهولة يمكن إعداد هذا النوع في المنزل.

وكل ما عليك هو تعلم طريقة ربط وإعداد الشيالة، وهي مصنوعة من القماش العادي المتوافر في كل بيت، وبالتالي فمن السهل تنظيفها، ويمكن وضعها في الغسالة المنزلية.

يمكن وضع الطفل في أكثر من وضعية دون مشاكل. شيالة الأطفال المخصصة للظهر Baby carrier backpack يمكن أن يستخدم هذا النوع للخروج.

من مميزاتها أنها مناسبة لجميع الأعمار.

كما أنها مناسبة للسير تحت أشعة الشمس.

ومناسبة للسير مسافات طويلة. مميزات الشيالة المثالية للطفل يجب ان تكون مناسبة لطول الأم تمتاز بخفة وزنها، وسهولة استخدامها.

داعمة لظهر الأم والطفل.

لا تؤدي لانفراج فخذي الطفل بصورة كبيرة.

يمكن ضبط طولها حسب طول الأم. والآن عزيزتي الأم إذا كان لديك مقترحات لأنواع أخرى من الشيالات فعرفينا عليها من خلال المربع أدناه.

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