شكرا لقرائتكم خبر عن علماء صينيون يزعمون: الظهور الأول لفيروس كورونا كان فى الهند فى صيف 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعم باحثون صينيون أن فيروس كورونا نشأ في الهند ، في أحدث محاولة من الأكاديميين لإلقاء اللوم على الوباء خارج حدودهم، وحسب ما ذكرته صحيفة ذا ديلى ميل البريطانية ، يجادل فريق من الأكاديمية الصينية للعلوم بأن الفيروس نشأ على الأرجح في الهند في صيف 2019 - قفز من الحيوانات إلى البشر عبر المياه الملوثة - قبل السفر دون أن يلاحظه أحد إلى ووهان ، حيث تم اكتشافه لأول مرة.

لكن ديفيد روبرتسون الخبير من جامعة غلاسكو، وصف الورقة بأنها "معيبة للغاية" وخلصت إلى أنها "لا تضيف شيئًا إلى فهمنا لفيروس كورونا"، ليست هذه هي المرة الأولى التي تشير فيها السلطات الصينية بإصبع اللوم إلى مكان آخر - مما يشير، إلى حد كبير دون دليل، إلى أن كل من إيطاليا والولايات المتحدة يمكن أن تكونا موقع العدوى الأصلية.

وتبحث منظمة الصحة العالمية حاليًا عن مصدر فيروس كورونا في الصين ، بينما تشير مجموعة الأدلة العلمية إلى أن المرض نشأ هناك، وفي ورقتهم البحثية ، استخدم الفريق الصيني تحليل علم الوراثة - دراسة حول كيفية تحور الفيروس - لمحاولة تتبع أصول كورونا.

تتطور الفيروسات ، مثلها مثل جميع الخلايا ، أثناء تكاثرها ، مما يعني حدوث تغييرات طفيفة في حمضها النووي في كل مرة تقوم فيها بتكرار نفسها.

يواصل الباحثون القول بأنه نظرًا لأن الهند وبنجلاديش سجلت عينات ذات طفرات منخفضة وجيران جغرافيين، فمن المحتمل أن يكون أول انتقال قد حدث هناك.

من خلال تقدير مقدار الوقت الذي يستغرقه الفيروس للتحور مرة واحدة، ومقارنته بالعينات المأخوذة هناك، يفترضون أيضًا أن الفيروس ظهر لأول مرة هناك في يوليو أو أغسطس 2019.

وتابعوا قائلين: " من مايو إلى يونيو 2019 ، اندلعت ثاني أطول موجة حرارة مسجلة في شمال وسط الهند وباكستان ، مما تسبب في أزمة مياه خطيرة في هذه المنطقة.

أدى نقص المياه إلى جعل الحيوانات البرية مثل القرود تنخرط في معركة مميتة على المياه فيما بينها ، وكان من المؤكد أنها ستزيد من فرصة التفاعلات بين الإنسان والحيوان البري.

"لقد توقعنا أن انتقال فيروس كورونا من الحيوان إلى الإنسان قد يكون مرتبطًا بموجة الحرارة غير العادية هذه".

يجادل الباحثون كذلك بأن نظام الرعاية الصحية الضعيف في الهند والشباب - الذين يعانون من أعراض أقل حدة لـ كورونا - سمحوا للفيروس بالانتشار دون اكتشافه لعدة أشهر.

يتكهنون بأن الفيروس يمكن أن ينتشر إلى البلدان الأخرى المدرجة في قائمتهم قبل مجيئه إلى الصين ، ربما عبر أوروبا، وخلصوا إلى أن جائحة كورونا وباء لا مفر منه ووهان ليس سوى جزء منه".