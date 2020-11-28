دولة أوروبية توفر لقاح كورونا مجانا لسكانها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة التشيكي يان بلاتني، أنه سوف يتم تغطية لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لجميع السكان، بدون مقابل مادي.

يأتي ذلك من خلال برامج التأمين الصحي للمرضى.

وقال بلاتني، عبر التلفزيون الرسمي، إن مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا سوف يختفي في حال فقط تم تطعيم نسبة كافية من السكان والنسبة المرغوبة هي 70 %.



وأضاف أن التطعيمات يجب أن تبدأ في الشهور الأولى من 2021.

وتخطط التشيك التي تقع في وسط أوروبا، لحملة إعلانات لتشجيع الأشخاص على تلقي التطعيم.