شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يطالبون بتجارب لمعرفة هل توقف لقاحات كورونا انتشار الفيروس من شخص لآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأمل مطورو اللقاحات في إطلاق دراسة طموحة في أقرب وقت ممكن للإجابة على سؤال حاسم حول لقاحات فيروس كورونا وهل يمكنهم وقف انتشار الفيروس؟، وقد كان لقاحان، من شركة Pfizer و Moderna، الأمريكيتين فعالين للغاية في حماية الأشخاص في المرحلة المتأخرة من الدراسات من الإصابة بفيروس كورونا، حسبما أعلنت الشركتان في نوفمبر، لكن التجارب لا تخبرنا ما إذا كانت اللقاحات تساعد في منع الفيروس من الانتقال من شخص لآخر.





وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" قال الدكتور لاري كوري، عالم الفيروسات في مركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان الأمريكي: "ليس لدينا أي علم حول ما إذا كانت اللقاحات تمنعك بالفعل من الإصابة بالعدوى على الإطلاق".

واقترح كوري تسجيل آلاف الطلاب في حرم الجامعات في جميع أنحاء أمريكا بدءًا من يناير، لإجراء تجربة، حيث سيحصل هؤلاء المتطوعون على جرعتين من لقاح موديرنا أو فايزر، أو دواء وهمي ثم يواصل الطلاب حياتهم بينما يختبرهم الباحثون للكشف عن فيروس كورونا إما كل يوم أو كل يومين ويقومون بسحب الدم بشكل روتيني.

في تجارب اللقاح الأولى، تم اختبار المتطوعين بحثًا عن فيروس كورونا فقط إذا ظهرت عليهم الأعراض من خلال اختبار الجميع يوميًا، سيتمكن الباحثون من اكتشاف العدوى بدون أعراض وتحديد ما إذا كانت اللقاحات يمكن أن تمنعها أيضًا.

في حين أن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض خطير من هذا الفيروس، فإن معظم انتشار الفيروس ينبع من الشباب، الذين لا تظهر عليهم أعراض في كثير من الأحيان.

يمكن للحاملين الذين لا تظهر عليهم أعراض أن ينشروا الفيروس عن غير قصد إلى الأشخاص الأكثر ضعفاً ، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الصحة العامة.

ستساعد المعلومات المستقاة من التجارب الجديدة أيضًا في تحديد المدة التي سيضطر الأشخاص إلى ارتداء الأقنعة والمسافة الاجتماعية، حتى أثناء طرح اللقاحات.

عرض كوري مؤخرًا فكرة التجربة هذه على شراكة بين القطاعين العام والخاص تسمى تسريع التدخلات العلاجية واللقاحات لفيروس كورونا، أو ACTIV. المجموعة عبارة عن مزيج من كبار الخبراء من الحكومة والأوساط الأكاديمية وصناعة الأدوية الذين وجهوا أهم الأبحاث الأمريكية حول اللقاحات والعلاجات.

وقال كوري في مقابلة هاتفية "نعلم أنه إذا كان يقلل من العدوى، فإن منفعة الصحة العامة سترتفع بشكل مذهل ونعتقد أنه من المهم جدًا أن نعرفه بسرعة."

وقال مؤيدو الخطة إن الدراسة يمكن أن تنتهي بحلول شهر مايو القادم، بحيث تتماشى بدقة مع طول فصل الربيع في معظم الجامعات.

إذا كان لقاح فعال متاحًا على نطاق واسع، فسيكون من الصعب تبرير حجبه عن بعض الأشخاص لإجراء تجربة لكن الأطفال الجامعيين الصغار والأصحاء لن يكونوا فئة ذات أولوية للحصول على اللقاح طالما أن الإمدادات محدودة.

لا تتوقع سلطات الصحة العامة أن يكون لقاح كورونا متاحاً على نطاق واسع حتى أواخر الربيع أو أوائل الصيف.

التجربة لا تزال اقتراحًا، وتحتاج إلى تمويل وشريك في الصناعة الأدوية.

ولم ترد شركة Moderna و Pfizer على أسئلة محددة حول هذا الاقتراح وقال ممثل شركة موديرنا ، راي جوردان ، إن التكنولوجيا الحيوية ليس لديها بيانات في الوقت الحالي "من شأنها أن تكون مفيدة حول الانتقال بدون أعراض".

قال كبير المسؤولين الطبيين في شركة موديرنا، طال زاكس ، لموقع أكسيوس إنه يعتقد أنه من المحتمل أن لقاح شركته يمنع انتقال العدوى، إلا أنه لا يوجد دليل قوي على ذلك وحذر من عدم تغيير سلوك الناس بعد التطعيم.

وأضاف"عندما نبدأ نشر هذا اللقاح، لن يكون لدينا بيانات ملموسة كافية لإثبات أن هذا اللقاح يقلل من انتقال العدوى".