شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البريطانية تطرح لقاح فايزر فى غضون 10 أيام بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الصحة البريطانية NHS أنه يمكن تسليم لقاح شركة Pfizer BioNTech إلى المستشفيات في أقرب وقت ممكن في 7 ديسمبر إذا حصلت على موافقة وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA)

ووفقا لتقرير جريدة " mirror" البريطانية، سيطُلب من المستشفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة الآن الاستعداد لطرح لقاح Covid-19 في غضون عشرة أيام، وسيكون موظفو NHS أول من سيحصل على اللقاح.

وأكد مصدر من هيئة الخدمات الصحية الوطنية لصحيفة ميرور، أنه يعتمد هذا التاريخ الدقيق على موافقة وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) في الوقت المناسب، ونتوقع ذلك في غضون الأسبوعين المقبلين.

في البداية، سيحصل موظفو NHS فقط على اللقاح، بينما سيتعين على سكان دور الرعاية وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا الانتظار في الوقت الحالي.

وقالت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI) في سبتمبر، إنه ينبغي إعطاء الأولوية لكبار السن في دور الرعاية والموظفين.

يجب أن يكون الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا والأشخاص الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية في المرتبة الثانية على القائمة، ومع ذلك ، فإن طبيعة اللقاح تسببت في إعادة التفكير في من يجب أن يحصل عليه أولاً.

وبحسب ما ورد طلبت مؤسسات NHS الموظفين في NHS على الحصول على لقاحات الإنفلونزا في أقرب وقت ممكن، حيث يجب أن تكون هناك أسابيع قليلة بين الحصول على لقاح الفيروس التاجي.