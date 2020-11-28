شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات بريطانية:إعطاء أولوية لمرضى السمنة للحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت توجيهات الحكومة البريطانية أن الأشخاص الأكثر بدانة في المملكة المتحدة سيكون لهم الأولوية على ملايين البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 65 عامًا للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا .

وحسب ما ذكرته ديلى ميل البريطانية تنص النصائح الرسمية على أنه يجب إدراج الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة في فئة البالغين "المعرضين للخطر" والحصول على اللقاح .

حيث يصنف واحد من كل ثمانية بالغين في المملكة المتحدة على أنهم يعانون من السمنة المفرطة - الفئة الأكثر بدانة - أو حوالي مليوني شخص، تُظهر بيانات المستشفى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، والذين يتم تحديدهم من خلال مؤشر كتلة الجسم لديهم أكثر من 40 ، هم أكثر عرضة للوفاة من الفيروس التاجى، وأكثر من الأشخاص الأصحاء. للمقارنة ، يتراوح مؤشر كتلة الجسم الصحي بين 18.5 و 24.9.

ويدرج أيضًا في فئة "المعرضون للخطر" مرضى السكر في حين أن مرض السكري من النوع 1 وراثي إلى حد كبير ، فإن زيادة الوزن تمثل غالبية حالات النوع 2.

كان معروفًا منذ شهور أن الأشخاص "المعرضين للخطر" الذين يعانون من ظروف صحية أساسية سيحصلون على لقاح كورونا قبل سن 65 عامًا، لكن اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI) كشفت الآن فقط عن الحالات التي تندرج تحت هذه الفئة.

كما يشمل المجموعة ذات الأولوية مرضى الربو ومرضى الكلى والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.