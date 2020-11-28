- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا "توقف عن النمو " في بريطانيا لهذا السبب والان مع التفاصيل
السبت 28 نوفمبر 2020
ذكر مسؤولو الصحة البريطانيون، يوم الجمعة، أن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في البلاد ربما توقف عن التزايد، لأول مرة، منذ ثلاثة أشهر.
وأوضحت اللجنة الاستشارية العلمية الحكومية أن "المعدل آر"، أي عدد الأشخاص الذين ينتقل إليهم الفيروس من المصاب الواحد، يتراوح بين 0.9 و 1.0.
ويعني هذا الرقم في المتوسط، أن كل 10 أشخاص مصابين بمرض "كوفيد-19" سوف يصيبون ما بين 9 و10 آخرين وفق سكاي نيوز.
أما في حال كان الرقم أقل من واحد فسوف يتقلص عدد الإصابات الجديدة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"
لكن وضع الوباء يختلف من منطقة إلى أخرى في بريطانيا، إذ يحتمل أن تكون الإصابات ثابتة، أو في طور الارتفاع بلندن وجنوب شرق إنجلترا، لكنها تتراجع في الشمال الغربي والشمال الشرقي، والتي سجلت في السابق أعلى معدلات الإصابة.
وانخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا، خلال الصيف، لكنها ارتفعت مرة أخرى في الخريف.
وفرضت الحكومة إغلاقًا وطنيًا لمدة 4 أسابيع في إنجلترا، في الخامس من نوفمبر، للحد من الزيادة الجديدة.
ومن المقرر أن يتم استبداله الأسبوع المقبل بنظام القيود الخاصة بالمناطق.
ولدى كل من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية تدابيرها الخاصة في مواجهة وباء كورونا، الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة عالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا "توقف عن النمو " في بريطانيا لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.