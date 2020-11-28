العصائر المعلبة.. 3 أمراض خطيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن العصائر المعلبة، الغنية بالسكر، تحتوي على أكواب من السكر والمواد الحافظة التي تشكل خطرا على الصحة.
وحددت الدراسة منشورة في مجلة "JAMA" الأمريكية، 3 مخاطر صحية لتناول العصائر المعلبة وهي زيادة الوزن والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب.
وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة هارفارد الأمريكية، أن تناول هذه العصائر باستمرار يؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين في الجسم، مع مرور الوقت يرتفع السكري ويزداد تراكم الدهون في منطقة البطن وبالتالي السمنة وظهور الكرش.
وأضافت أن الأشخاص الذين يتناولون عصائر الفاكهة يوميًا، هم الأكثر عُرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني، مقارنًة بأولئك الذين يتناولون ثمرة فاكهة يوميًا بديلًا للعصائر.
ووجد الباحثون أن 168 شخصا من عينة الدراسة التي بلغت 1000 شخص، توفوا خلال المتابعة بأمراض القلب التاجية والشرايين، وذلك بسبب تناول عصائر الفاكهة المعلبة يوميًا، فضلاً عن الوفاة نتيجة ارتفاع معدل ضربات القلب.
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