شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على انخفاض هرمون التستوستيرون عند الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة أجرتها عيادات "كليفلاند كلينك"، حول انخفاض هرمون التستوستيرون الذى يتسبب فى قصور بالغدد التناسلية لدى الرجال، أن 40% من الرجال البالغ أعمارهم 45 عاما فما فوق، يعانون من انخفاض هرمون الذكورة، نظرا لأنه من الصعب تحديد مستويات هرمون التستوستيرون الطبيعية، لأن المستويات تختلف على مدار اليوم.

وكشفت الدراسة عن أن أحد أسباب تراجع هرمون الذكورة لدى الرجال وهو:

1. تقدم العمر والذى يبدأ بالتدهور بمستويات الهرمون عقب سن الثلاثين.

2.التهاب الخصية

3.وجود خلل وظيفى

4.أورام الغدة النخامية

5. تناول المنشطات

6.الأدوية الأفيونية

7.تناول الكحوليات

8. الإصابة بمرض الإيدز

9. الإصابة بالفشل الكلوى.

10.السمنة المفرطة أو نقص الوزن بشكل لافت.

وتناولت الدراسة أيضا الأعراض التي قد تعطيك مؤشر لتراجع هرمون الذكورة لديك، وكان فى مقدمتها:

1.انخفاض الدافع الجنسى

2.الضعف الجنسى لدى الرجال

3.تغير المزاج والاكتئاب

4.نمو الثديين

5.العقم

6.زيادة الدهون بالجسم

7.قلة إنبات شعر الجسم.

ويساعد هرمون التستوستيرون عند الرجال في الحفاظ على العديد من الوظائف:

1.الميزات الجنسية

2.الصحة الإنجابية للرجل

3.كثافة العظام

4.الإحساس بالراحة

5.الحفاظ على الوظيفة الجنسية

6.الحفاظ أيضا على الكتلة العضلية للرجل.

وأظهرت الدراسة أيضا أحدث وسائل العلاج من انخفاض هرمون الذكورة والذى يعد من أحد بدائل التستوستيرون وهى:

1.الحقن العضلى (فى العضل) والذى يستمر لمدة أسبوعين.

2.لصقات التستوستيرون والتى تستخدم يوميًا ويتم وضعها على أجزاء مختلفة من الجسم، بما فى ذلك الأرداف والذراعين والظهر والبطن.

3.هلام التستوستيرون الذى يتم وضعه يوميًا على الجلد الجاف النظيف فى أعلى الظهر والذراعين.

4.الكريات التى يتم زرعها تحت الجلد كل شهرين

5. التستوستيرون الفموى

وقد تساعد تلك البدائل عن هرمون التستوستيرون، فى تحسين العديد من الوظائف بالجسم:

1. تأخر البلوغ للأولاد في سن الطفولة

2.فقدان الدهون

3.زيادة كثافة العظام والحماية من هشاشة العظام

4.تحسين المزاج والشعور بالرفاهية

5.تحسين الوظيفة الجنسية

6.تحسين الحدة العقلية

7.منحك قوة عضلية أكبر وأداء بدني أكبر.

وقد يصاحب وسائل العلاج ببدائل التستوستيرون، العديد من الآثار الجانبية أهمها:

1.حب الشباب أو البشرة الدهنية

2.تورم في الكاحلين ناتج عن احتباس خفيف للسوائل

3.تحفيز البروستاتا الذى ينتج عنه صعوبة التبول

4.تضخم الثدى

5.اضطراب النوم والاستيقاظ الليلى

6. تراجع حجم الخصيتين

7.تهيج الجلد.