شكرا لقرائتكم خبر عن الأدوية الخافضة للضغط قد تقلل من معدل وفيات كورونا فى المرضى المعرضين للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة إلى وجود مخاطر أقل أو متساوية للإصابة بمرض فيروس كورونا القاتل في مرضى ارتفاع ضغط الدم ، اعتمادًا على نوع الدواء الذي يتناولونه.

وأظهرت الدراسة التي نشرت على موقع ما قبل الطباعة medRxiv * في نوفمبر الجارى، أن التوصيات السابقة بضرورة استمرار الأدوية الخافضة للضغط لدى هؤلاء المرضى قبل وأثناء الإصابة بفيروس كورونا ضرورية.

وتشير الأدلة حتى الآن إلى أن تقدم العمر ووجود أمراض القلب والأوعية الدموية كلاهما يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة لدى مرضى COVID-19.



أدوية خفض ضعط الدم

تصف الورقة الحالية محاولة لإضافة المزيد من البيانات من خلال دراسة استعادية متعددة المراكز في فرنسا، وشمل ما يقرب من 3700 مريض في 39 مستشفى في باريس الكبرى، وجميع البالغين الذين لديهم واحد أو أكثر من اختبارات الحمض النووي الريبي الفيروسي إيجابية، وتمت متابعة الجميع لمدة 30 يومًا أو أكثر.

كان متوسط ​​عمر المريض 75 سنة ، وكان 57٪ من الذكور، وكان حوالي ربع المشاركين لم يتناولوا أي دواء خافض للضغط.

في هذه المجموعة ، كان هناك حوالي 850 حالة وفاة ، وهو ما يمثل ربع المجموعة ، من جميع الأسباب ، خلال فترة المتابعة البالغة 30 يومًا. حدثت معظم الوفيات بين المرضى الأكبر سناً ، وكان أكثر من الذكور ، فضلاً عن الإصابة بأمراض مزمنة بوتيرة أعلى ، باستثناء السمنة وأمراض الجهاز التنفسي.

الدراسة الحالية هي من بين أكبر الدراسات في ارتفاع ضغط الدم مع COVID-19. نتائجها تستبعد أي صلة بين استخدام الأدوية الخافضة للضغط ، وزيادة خطر الوفاة في المستشفى. علاوة على ذلك ، تدعم الدراسة تأثير وقائي لهذه الأدوية لدى هؤلاء المرضى.

نظرًا لأن ارتفاع ضغط الدم في حد ذاته هو عامل خطر لنتيجة سيئة في COVID-19 ، فإن الفائدة المتوقعة من هذه الأدوية لا تكاد تذكر.

ولكن قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لدعم هذا الاستنتاج ، ولكن النتائج مشجعة وفقا للفريق ، حيث لا توجد علاقة واضحة بين استخدام الأدوية التي تعمل على خفض ضغط الدم وزيادة خطر الوفاة في المرضى في المستشفى الذين يعانون من COVID-19 وارتفاع ضغط الدم.