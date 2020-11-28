شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول السكريات يتسبب فى إصابتك بالسرطان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد البعض أن تناول السكر يتسبب في الإصابة بالسرطان أو يجعل السرطان أسوأ، ولربما سمعت عن عبارة أن "السكر يغذي السرطان" وقد يقودك هذا المفهوم إلى التساؤل عما إذا كان يجب عليك التوقف عن تناول السكر خوفًا من تغذية نمو الخلايا السرطانية أو الخوف من الإصابة بالسرطان في المستقبل، لكن هذا الأمر ليس صحيحاً، وفقاَ لما ذكره موقع "كلايفند كلينيك".

وتدعم الأبحاث فكرة أن الخلايا السرطانية تستهلك سكرًا أكثر من الخلايا الطبيعية، ولكن لا يوجد دليل قاطع على أن تناول السكر سيجعل السرطان ينمو أو ينتشر بسرعة أكبر أو أن التخلص من السكر سيمنعه.

ومع ذلك ، هذا لا يعني أن اتباع نظام غذائي عالي السكر هو أمر صحي بالنسبة لك، ارتبط تناول الكثير من السعرات الحرارية من السكر بزيادة الوزن والسمنة ومرض السكري ، وكلها عوامل خطر للإصابة بالسرطان.

تحتاج جميع الخلايا في أجسامنا ، بما في ذلك الخلايا السرطانية ، إلى السكر (الجلوكوز) للحصول على الطاقة.

تمتلك أجسامنا العديد من الاستراتيجيات الاحتياطية للحفاظ على مستويات السكر في الدم طبيعية حتى بدون تناول الكربوهيدرات ، فإن جسمك يصنع السكر من مصادر أخرى ، بما في ذلك البروتين والدهون.

أثناء علاج السرطان والشفاء ، تحتاج أجسامنا إلى الطاقة إذا كنت تقيد نظامك الغذائي على افتراض أنك تساعد، فقد تحرم نفسك في الواقع من مصادر الطاقة التي تحتاجها لمكافحة السرطان.